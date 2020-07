Mondkapjes vanaf nu verplicht in Belgische winkelstraten

Naast het dragen van mondkapjes in winkels is ook het dragen van kapjes in Belgische winkelstraten vanaf nu verplicht. Dat verkondigde de Belgische Nationale Veiligheidsraad gisteren tijdens een persconferentie. Ook in de horeca, op markten en kermissen en in publieke gebouwen moeten mondkapjes gedragen worden. Deze maatregelen volgen op een snelle stijging van het aantal Covid 19-besmettingen gedurende de afgelopen week.

Lokale autoriteiten moeten de manier waarop de mondkapjesplicht gereguleerd en gehandhaafd wordt verder specificeren, zo blijkt uit de persconferentie. Lokale autoriteiten krijgen ook de ruimte om in te grijpen als er op hun grondgebied uitbraken zijn. Dat ingrijpen kan variëren van de sluiting van een enkele zaak tot afkondiging van een lockdown binnen het gebied, zo laat de Nationale Veiligheidsraad weten.

De Belgische ondernemersunie Unizo zegt de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad te steunen ‘om zo een tweede lockdown absoluut te vermijden’, zo is in een persbericht van de organisatie te lezen. Deze zou volgens Danny Van Assche, directeur van Unizo, ‘dramatisch’ zijn. Unizo onderstreept dat lokale maatregelen wel in goed overleg met lokale ondernemers moeten worden opgesteld en gehanteerd. De organisatie, met 250 lokale ondernemersverenigingen onder zich, zegt graag actief aan dit overleg te willen deelnemen.

In Nederland wordt op dit moment gespeculeerd over het verplichten van mondkapjes in winkelgebieden.

Beeld: Brussel, door Tuur Tisseghem. Via Pexels.