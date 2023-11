Moost Wanted B.V. failliet

Bohemian lifestylemerk Moost & The Muse by Moost Wanted, is failliet. Het merk, dat onder de namen Moost Wanted B.V. en Moost Wanted Jewelry in het handelsregister staat, is op 15 oktober failliet verklaard door de rechtbank in Amsterdam. Meneer W.J. Berghuis is aangesteld als curator.

Wat precies de oorzaak van het faillissement is, is nog niet bekend. Op het moment van het faillissement telde het het merk volgens de website zo’n zestig verkooppunten, voornamelijk in Nederland en België, maar ook twee winkels in Duitsland en één op Malta.

Moost Wanted werd in 2012 opgericht door Marinka Oostveen, oorspronkelijk als sieradenmerk. De inspiratie voor het merk was de dromerige en creatieve sfeer van de stad San Francisco. Later breidde het assortiment uit met kleding en accessoires. Kenmerkend voor de collecties is dat ze ‘niet seizoensgebonden’ zijn door het gebruik van neutrale tinten en tijdloze ontwerpen. Op dit moment is de webshop van Moost Wanted nog actief.