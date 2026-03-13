Moschino-moederbedrijf Aeffe: Eigen vermogen gedaald met meer dan een derde van het kapitaal

Het eigen vermogen van Aeffe is gedaald met meer dan een derde van het kapitaal. Dit staat in een document dat het bedrijf publiceerde, waarin de aandeelhoudersvergadering voor één april 2026 wordt bijeengeroepen. De bijeenroeping heeft als doel “de pro-forma vermogens-, economische en financiële situatie van Aeffe te illustreren, waaruit blijkt dat het eigen vermogen van het bedrijf is gedaald met meer dan een derde van het maatschappelijk kapitaal”.

Concreet bedraagt het eigen vermogen 8.674.789 euro, terwijl het maatschappelijk kapitaal 26.840.626 euro bedraagt.

Aeffe streeft naar de selectie van een geïnteresseerde partij eind mei

Het bedrijf uit San Giovanni in Marignano, dat opereert met internationale merken als Alberta Ferretti, Moschino en Pollini, heeft al 120 mensen ontslagen en kondigde afgelopen januari het ontslag aan van 221 medewerkers. Ondertussen gaat de zoektocht naar een industriële partner om het bedrijf nieuw leven in te blazen door.

Aeffe streeft ernaar om eind mei een geïnteresseerde partij te vinden. Het bedrijf zet zich in voor constructief overleg met de vakbonden, met als doel een mogelijke vermindering van het aantal oorspronkelijk geplande ontslagen.

Op 2 maart vond bij Mimit een overleg plaats over de situatie van Aeffe spa, de groep met hoofdkantoor in San Giovanni in Marignano, naar aanleiding van de start van de onderhandelingsprocedure voor de crisis en de collectieve ontslagprocedure.

Tijdens de bijeenkomst op 2 maart, zo staat in een notitie van Mimit, “heeft het bedrijf meegedeeld diverse niet-bindende interessebetuigingen te hebben ontvangen van gekwalificeerde partijen, zowel nationaal als internationaal, met bewezen kennis van de relevante markt. Er zal prioriteit worden gegeven aan partijen die het behoud van de volledige productielocatie voorstellen. Het betreft eerste gesprekken, waaraan de komende weken mogelijk nog meer interessebetuigingen worden toegevoegd”. De volgende bijeenkomst bij Mimit is gepland voor 28 april.

Tot nu toe zijn 120 van de 221 mensen ontslagen

Zoals de Corriere Romagna gisteren, 10 maart, meldde, gaf de regionale wethouder voor Werkgelegenheid, Giovanni Paglia, een update over de situatie in reactie op een vraag van Fdi-raadslid Nicola Marcello. Paglia noemde de situatie bij Aeffe “een van de ergste industriële crises in onze regio” en legde uit dat tot nu toe 120 mensen zijn ontslagen.

“Gezien de omvang van de crisis en het grote aantal betrokken werknemers, hebben we onze arbeidsbureaus duidelijk gemaakt dat een buitengewone inspanning nodig is om een plotselinge en aanzienlijke behoefte op te vangen. Van onze kant blijft er maximale aandacht, zowel politiek voor de industriële toekomst van het bedrijf als sociaal voor de mensen die hun baan hebben verloren”, benadrukte Paglia, aldus de lokale krant.