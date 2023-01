Moschino-moederbedrijf Aeffe Spa overtreft pre-pandemie niveau

Italiaanse modegroep Aeffe Spa heeft het niveau van voor de pandemie overtroffen, zo blijkt uit de financiële update van het bedrijf. De omzet steeg naar 352 miljoen euro in het boekjaar door een stijging van 8,4 procent, aldus de voorlopige cijfers van het boekjaar 2022.

Aeffe Spa is het moederbedrijf van Moschino, Alberta Ferretti, Philosophy di Lorenzo Serafino en Pollini. De groep behaalde in bijna alle gebieden waarin het actief is een omzetstijging. Alleen in Azië werd een omzetdaling genoteerd van 0,5 procent. Deze daling wordt toegeschreven aan de ontwikkelingen rondom de coronapandemie in China. In het land werden regelmatig nieuwe corona golven vastgesteld.

In thuisland Italië werd een omzetplus van 9,4 procent genoteerd waardoor de omzet op 114,5 miljoen euro uitkwam. De rest van Europa was goed voor een omzet van 117,8 miljoen euro dankzij een stijging van 11,6 procent. In Amerika steeg de omzet met 14 procent naar een niveau van 24,5 miljoen euro.

In de eigen retail noteerde Aeffe Spa een plus van 22,6 procent. De omzet kwam in dit kanaal daardoor neer op 88,5 miljoen euro. De meeste omzet werd echter behaald in het wholesalesegment, met een omzet van 248,5 miljoen euro en een plus van 4,1 procent. Ook haalde Aeffe Spa inkomsten binnen door middel van royalties wat een bedrag van 14,9 miljoen euro opleverde in het boekjaar 2022.

Over winst doet Aeffe Spa in de voorlopige cijfers nog geen uitspraken.