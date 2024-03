Moschino verkoopt 15 procent aandelen aan Altana Società Benefit

Altana Società Benefit koopt 15 procent van haar aandelen terug van Moschino Kids, zo wordt bekendgemaakt in een persbericht van Moschino-moeder Aeffe Spa. Het gaat in totaal om een som van 1.500 euro.

Dat maakt dat Moschino Kids nu eigendom is van Moschino en Altana, die een aandeel hebben van 55 en 45 procent. Moschino blijft dus meerderheidsaandeelhouder van het bedrijf.

Altana maakte gebruik van de “incrementele” koopfunctie - een optie die is opgenomen in de oprichtingsakte van het bedrijf. Altana werd opgericht in 2022 om de kinderkledingcollecties van Moschino te ontwikkelen en te beheren. Het bedrijf werd opgericht in de vorm van een joint venture, waarin Moschino een belang van 70 procent had en Altena 30 procent bezat.