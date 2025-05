Movado Group: Lichte omzetdaling in Q1 2026 door uitdagende retailomgeving

De financiële resultaten van Movado Group, Inc. voor het eerste kwartaal van fiscaal jaar 2026, eindigend op 30 april 2025, tonen een lichte daling in de netto-omzet als gevolg van een uitdagend retaillandschap. Het bedrijf boekte een netto-omzet van 131,8 miljoen dollar (omgerekend 115,7 miljoen euro), wat een daling van 1,9 procent betekent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Movado Group, Inc. is een toonaangevend Amerikaans horlogebedrijf met zowel eigen merken als licenties van bekende modehuizen. Tot de eigen merken behoren onder andere Movado, Ebel, Concord, MVMT en Olivia Burton. Daarnaast ontwerpt, produceert en verkoopt het bedrijf horloges onder licentie voor prominente modemerken zoals Coach, Tommy Hilfiger, Hugo Boss, Lacoste en Calvin Klein.

Samenvatting Movado Group zag een lichte daling in de netto-omzet door een uitdagend retaillandschap.

Het bedrijf is tevreden met de kostenbesparende initiatieven en sterke productinnovatie, vooral bij licentiemerken.

Ondanks marktvolatiliteit blijft Movado optimistisch over toekomstige kansen en innovaties in hun merkenportfolio.

Vooruitkijkend heeft het bedrijf ervoor gekozen om op dit moment geen vooruitzichten te geven voor fiscaal jaar 2026. De reden hiervoor is de huidige economische onzekerheid en de onvoorspelbare impact van ontwikkelingen op het gebied van tarieven.

Voorzitter en CEO Efraim Grinberg toonde zich tevreden met de kostenbesparende initiatieven en de sterke productinnovatie. "We waren tevreden met de uitvoering van onze kostenbesparende initiatieven, terwijl we tegelijkertijd sterke productinnovaties leverden. Over het algemeen presteerde onze portfolio van licentiemerken zeer goed. Dit weerspiegelt een hernieuwde levendigheid in de categorie modehorloges. Ons merk Movado kreeg een sterke respons op onze nieuwe productintroducties tijdens Moederdag", aldus Grinberg.

Kijkend naar de toekomst, zei hij: "Aan het begin van het tweede kwartaal verwachten we aanhoudende marktvolatiliteit. Toch zijn we optimistisch over de kansen die voor ons liggen, aangezien we aantrekkelijke innovaties introduceren in onze krachtige merkenportfolio."

De brutomarge van het bedrijf voor het kwartaal bleef relatief stabiel op 54,1 procent. Dit is een kleine daling ten opzichte van 54,3 procent in het eerste kwartaal van fiscaal jaar 2025. Het bedrijfsresultaat voor het kwartaal bedroeg 0,3 miljoen dollar, terwijl het aangepaste bedrijfsresultaat 0,9 miljoen dollar bedroeg. De nettowinst voor het kwartaal bedroeg 1,4 miljoen dollar of 6 dollarcent per verwaterd aandeel, met een aangepaste nettowinst van 1,9 miljoen dollar of 8 dollarcent per verwaterd aandeel.

De daling van de netto-omzet weerspiegelde een afname bij eigen merken en Movado-winkels. Deze werd gedeeltelijk gecompenseerd door een toename bij licentiemerken. De netto-omzet in de Verenigde Staten daalde met 1,6 procent, terwijl de internationale netto-omzet een daling van 2,2 procent liet zien.

De raad van bestuur van het bedrijf heeft een driemaandelijks contant dividend van 35 dollarcent per aandeel goedgekeurd, dat betaalbaar is op 26 juni 2025.