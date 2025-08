‘Mr Marvis boekt omzetgroei van 15 procent in 2024’

Mannenmodespecialist Mr Marvis blijft de groei doorzetten. Het bedrijf heeft in 2024 een omzetgroei van 15 procent geboekt en een winstgroei van 38 procent, aldus RTL op basis van de gedeponeerde jaarrekening.

Dankzij de groei is de omzet uitgekomen op 83,5 miljoen euro. Mr Marvis startte ooit als shortspecialist, maar biedt nu een gehele look voor mannen. Het bijzondere aan het assortiment van Mr Marvis is dat alle producten in dezelfde kleuren worden uitgevoerd. Mannen kunnen hierdoor makkelijk terugvallen op vertrouwde items en kleuren. De schoenenlijn maakt Mr Marvis in samenwerking met Filling Pieces.

De winst kwam in het boekjaar 2024 neer op 3,5 miljoen euro.

Mr Marvis heeft diverse winkels in Nederland, maar zette de afgelopen jaren ook stappen naar Duitsland en Engeland. Afgelopen voor jaar betrad het bedrijf nog de Britse markt met een eerste winkel in Londen. Daarnaast voegde het bedrijf ook nog een nieuwe soort retailuiting toe aan het assortiment: een shop-in-shop bij retailer Van Dijk in Waalwijk.