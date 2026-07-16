Mr Marvis haalt investering op en verwelkomt nieuwe aandeelhouders

Het Nederlandse mannenmodemerk Mr Marvis heeft een investering ontvangen van bestaande aandeelhouders Amlon Capital en Capital A Investment Partners. Daarnaast treden Christian Stahl, voormalig partner bij Apax Partners, Manny Chirico, voormalig CEO van PVH Corp., en Martijn Hagman, voormalig CEO van Tommy Hilfiger en PVH Europe, toe als aandeelhouders. Het bedrijf maakt dit bekend in een persbericht.

Volgens Mr Marvis is de investering bedoeld om de volgende fase van internationale groei te ondersteunen. De oprichters en het management blijven aandeelhouder en behouden de leiding over het bedrijf. Financiële details van de transactie zijn niet bekendgemaakt.

Mr Marvis werd in 2016 opgericht in Amsterdam en begon met een collectie shorts. Inmiddels verkoopt het merk een breder assortiment herenkleding. De producten worden geproduceerd in Portugal en het bedrijf is sinds 2023 gecertificeerd als B Corp.

Het merk verkoopt zijn collectie via een direct-to-consumer model en breidt daarnaast zijn winkelnetwerk in Europa uit. Na recente openingen van flagshipstores in Londen en Parijs telt Mr Marvis 26 winkels. Later deze maand opent het bedrijf een nieuwe vestiging aan de Kurfürstendamm in Berlijn.