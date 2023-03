Mr Marvis verkrijgt B Corp certificaat

Nederlands broekenmerk Mr Marvis heeft een B Corp certificaat gekregen. Het merk heeft een score van 101,7, zo is te lezen in een persbericht. Het B Corp certificaat kan behaald worden als bedrijven voldoen aan hoge normen op het gebied van sociale impact en duurzaamheid.

Merken kunnen een maximum score van 200 halen bij een B Corp certificering. Het minimum om de certificering te behalen is 80. Niet B Corp bedrijven behalen gemiddeld een score van 50. Patagonia, een van de meest toonaangevende bedrijven op het gebied van verduurzaming en sociale impact, heeft een score van 151,4. Modemerk Ganni behaalde daarnaast recent nog een score van 90,6 en Nederlands merk Mud Jeans heeft bijvoorbeeld een score van 124,7.

“B Corp worden is geen eindpunt of einddoel: Het is ‘slechts’ een bevestiging dat we op de goede weg zijn, maar we zullen ons vanzelfsprekend in blijven zetten om onze positieve impact op maatschappij en planeet te vergroten,” aldus David Spikens, mede-oprichter en CEO Mr Marvis.

De belangrijkste punten die hebben geleid tot de certificering van Mr Marvis zijn het gebruik van milieuvriendelijke materialen, een permanente collectie van tijdloze ontwerpen en geen seizoensuitverkoop. Daarbij houdt het bedrijf hoge normen aan ten aanzien van arbeidsomstandigheden, steunen ze goede doelen en is het bezig de CO2-voetafdruk te verkleinen.