Mulberry beperkt jaarverlies na strategische koerswijziging

Het Britse lifestylemerk Mulberry Group plc (Mulberry) publiceert zijn gecontroleerde financiële resultaten over de 52 weken eindigend op 28 maart 2026. Het in Londen gevestigde bedrijf keert terug naar omzetgroei: de groepsomzet stijgt met vier procent naar 125,50 miljoen pond (167,95 miljoen dollar), vergeleken met 120,40 miljoen pond in het voorgaande boekjaar. De versnelling is met name zichtbaar in de tweede helft van het jaar, met een omzetgroei van elf procent.

De like-for-like (LFL) omzet in retail en digitale kanalen stijgt over de gehele periode van 52 weken met negen procent. De brutomarge verbetert van 67 naar 72 procent, gedreven door een strikter volleprijsbeleid en minder promotionele activiteit. De operationele kosten dalen met tien procent, van 107,40 miljoen pond naar 96,20 miljoen pond, als gevolg van strak kostenbeheer.

Volleprijsfocus stimuleert marges en omzet

Het gerapporteerde verlies vóór belasting daalt naar 8,90 miljoen pond — een aanzienlijke verbetering ten opzichte van het verlies van 32,20 miljoen pond in de voorgaande periode. Op onderliggende basis verbetert het verlies vóór belasting met 16,10 miljoen pond naar 8 miljoen pond. De groep realiseert tevens een positieve onderliggende EBITDA van 0,80 miljoen pond, tegenover een onderliggend EBITDA-verlies van 16,80 miljoen pond in de voorgaande periode.

Algemeen directeur Andrea Baldo stelt: "In januari 2025 heb ik mijn directe prioriteiten uiteengezet: winstgevendheid herstellen, de brutomarge opbouwen en investeren in merkopbouw. Ik ben tevreden met de voortgang die we op die doelstellingen hebben geboekt." Baldo voegt toe dat meer dan de helft van de Britse retail- en digitale verkopen afkomstig is van terugkerende klanten — een teken van hernieuwd vertrouwen in de thuismarkt.

De financiële positie van het merk wordt ondersteund door een converteerbare lening van 20 miljoen pond uitgegeven aan belangrijke aandeelhouders, aangevuld met geherfinancierde bankfaciliteiten die lopen tot en met 31 juli 2028. De verkoop van tweedehands producten via het circulaire initiatief 'Mulberry Exchange' groeit in de verslagperiode met 46 procent.

Creatief leiderschap en uitbreiding wholesale ondersteunen groei

Ter ondersteuning van de productontwikkeling benoemt Mulberry Christopher Kane als creatief directeur voor ready-to-wear, met als doel het merk uit te breiden naar aangrenzende productcategorieën. Daarnaast vergroot het bedrijf zijn wholesalepositie in het Verenigd Koninkrijk via samenwerkingen met John Lewis, Liberty, Flannels en Harvey Nichols.

De handelsresultaten in het eerste kwartaal van het nieuwe boekjaar — de 13 weken tot en met 27 juni 2026 — tonen een aanhoudende opmars. De totale groepsomzet stijgt in dit kwartaal met 23 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De retail- en digitale omzet groeit met 18 procent, of 21 procent op LFL-basis. Alle regio's laten dubbele LFL-groeicijfers zien.

Sterk eerste kwartaal zet door in nieuw boekjaar

In het eerste kwartaal stijgt de Britse retail- en digitale omzet met 17 procent en groeit Europa met 35 procent. Noord-Amerika noteert een stijging van 23 procent. In Azië-Pacific dalen de retailverkopen met 28 procent op gerapporteerde basis, maar stijgen ze met 32 procent op LFL-basis. De wholesale- en franchise-omzet groeit in de periode van 13 weken met 56 procent.

Voorzitter Christopher Roberts constateert dat de strategische keuze om merkwaarde boven kortetermijnvolume te stellen zijn vruchten afwerpt. Het management herbevestigt zijn middellangetermijndoelstellingen: een jaaromzet van meer dan 200 miljoen pond en een gecorrigeerde EBIT-marge van vijftien procent.