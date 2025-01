Mulberry CEO kondigt herstelplan aan, benoemt nieuwe CFO

De Chief Executive Officer van Mulberry, Andrea Baldo, kondigt de lancering aan van een herstelplan na afronding van een strategische evaluatie van het bedrijf. Onder de titel ‘Terug naar de Mulberry Spirit’ moet de nieuwe strategie het Britse luxemerk terugbrengen naar winstgevendheid “door vereenvoudiging, heroriëntatie van het merk en een verbeterde klantrelatie”.

De lancering van het herstelplan komt nadat het bestuur van Mulberry de recente “suboptimale” prestaties heeft erkend. Het wil zich richten op “het herstellen van de brutomarge en het herstellen van de winstgevendheid”, terwijl het op middellange termijn streeft naar een jaarlijkse omzet van 200 miljoen pond en aangepaste EBIT-marges om de aandeelhouderswaarde te verhogen.

De implementatie ervan komt na een teleurstellende feestdagenperiode voor Mulberry, die voor de 13 weken eindigend op 28 december 2024 een daling van de groepsomzet van 18,3 procent meldde in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De detailhandelsverkopen voor het bedrijf daalden met 16,5 procent, waarbij de handel in het VK met 20,3 procent daalde als gevolg van “een gebrek aan blootstelling aan outlet- en groothandelskanalen”. De internationale verkopen daalden ondertussen met 8,7 procent, grotendeels als gevolg van een daling van 27,9 procent in de handel in Azië-Pacific. Zonder deze regio stegen de internationale verkopen met 11,1 procent.

Heroriëntatie op het VK, stimulering van de Amerikaanse markt en herschikking van Aziatische activiteiten

Om deze prestaties tegen te gaan, is Mulberry van plan om onder leiding van Baldo drie strategische prioriteiten uit te voeren. Ten eerste, gericht op het vereenvoudigen van het bedrijf, wil het bedrijf zich opnieuw richten op de Britse markt, versnellen in de VS en de Aziatische activiteiten herschikken, met een verminderde nadruk op China. Daarnaast behoren kostenbeheersing, het opnieuw betreden van de groothandel en outlets en het verminderen van de afhankelijkheid van promoties tot de taken.

Mulberry heeft al een aantal stappen geschetst waarmee deze doelen vorm zullen krijgen, waaronder het sluiten van 12 verliesgevende winkels in APAC; nieuwe commerciële partnerschappen met partijen als Flannels en John Lewis; een uitbreiding van Mulberry's partnerschap met de Amerikaanse retailer Nordstrom; en een uitgavenherziening om de operationele kosten op jaarbasis met 25 procent te verlagen. Ook wordt een herstructurering van het leiderschapsteam verwacht.

Verdere prioriteiten die door Mulberry worden genoemd, zijn onder meer een merkvernieuwing, waarbij de herpositionering terug naar de Britse identiteit van het merk zal worden overzien door een nieuw creatief team dat de taak heeft "culturele relevantie en seizoensgebonden innovaties" te stimuleren, evenals het benutten van inzichten "om connecties te verdiepen en de vraag te stimuleren", waarbij gebruik wordt gemaakt van dataplatforms en CRM-tools om initiatieven rond personalisatie, winkelervaringen en DTC-activiteiten te informeren.

In een reactie op de nieuwe strategie zei Baldo dat het bedrijf "terug moest naar waar we vandaan komen", waarbij de nadruk opnieuw wordt gelegd op Mulberry's "Britsheid, culturele relevantie, creativiteit en verantwoord vakmanschap" dat "ons onderscheidt van de markt". Hij vervolgde: "Het is me ook duidelijk dat Mulberry het bedrijfsmodel moet vereenvoudigen op te slagen - inclusief het opnieuw prioriteren van het VK en het hanteren van een kanaalonafhankelijke aanpak - terwijl we er tegelijkertijd voor zorgen dat we creativiteit vooropstellen om de merkwaardigheid nieuw leven in te blazen en de banden met onze klanten te verdiepen."

Billie O'Connor benoemd tot CFO

Het nieuws van de strategie valt samen met de benoeming van Chief Financial Officer, Billie O'Connor, die vanaf 17 februari bij Mulberry in dienst treedt. O'Connor, die Charles Anderson opvolgt, was meest recentelijk CFO en Chief Information Officer van Muller Group-dochter Milk & More, waar ze een herstel en een uiteindelijk verkooptraject hielp aansturen. De financieel directeur heeft ook eerder soortgelijke functies bekleed bij onder meer Selfridges Group, Marks & Spencer en Walgreens Boots Alliance.

Over haar benoeming zei O'Connor: "Ik ben verheugd om bij het bedrijf te komen werken nu het aan dit volgende hoofdstuk begint. Mulberry is een belangrijk onderdeel van het Britse luxe retail landschap en een merk dat ik altijd heb bewonderd. De nieuwe strategie die Andrea vandaag heeft geschetst is een duidelijk herstelplan met ambitie voor de toekomst. Ik kijk ernaar uit om samen te werken met het getalenteerde team en de vakmensen om deze nieuwe strategie uit te voeren en duurzame financiële groei te realiseren."