Mulberry Group rapporteert vroegtijdig herstel in eerste halfjaar

Mulberry Group plc meldt gestage strategische vooruitgang in de eerste helft van het boekjaar. Volgens algemeen directeur Andrea Baldo bevindt het Britse luxemerk zich “nog in een vroeg stadium van de ommekeer”. Er is echter sprake van een bemoedigend momentum nu de ‘Back to the Mulberry Spirit’-strategie vruchten begint af te werpen.

In de 26 weken eindigend op 27 september 2025 daalt de groepsomzet met vier procent tot 53,9 miljoen pond. Dit weerspiegelt zachtere marktomstandigheden en winkelsluitingen in Azië. De brutomarge verbetert echter van 67 procent naar 69 procent dankzij een sterkere verkoopmix tegen de volle prijs en gedisciplineerd voorraadbeheer. De operationele kosten dalen met zestien procent tot 42,7 miljoen pond na een uitgebreide kostenherziening. Hierdoor halveert het gerapporteerde verlies voor belastingen ruim, van 15,7 miljoen pond een jaar eerder naar 6,9 miljoen pond.

“We versterken onze marge en verbeterden onze kaspositie door een grotere focus op verkoop tegen de volle prijs en gedisciplineerd kostenbeheer, terwijl ons vernieuwde productaanbod en creatieve richting het merk weer in contact brengen met klanten”, aldus Baldo. Hij benadrukt de sterke vraag naar nieuwe iconen zoals de Roxanne en Hackney.

Mulberry rapporteert gemengde regionale trends

De totale vergelijkbare retail- en digitale omzet van Mulberry daalt met twee procent. De prestaties in fysieke winkels zijn echter aanzienlijk sterker. In het Verenigd Koninkrijk, Europa en de Verenigde Staten stijgt de vergelijkbare winkelomzet met vier procent in zowel de verkoopkanalen met de volle prijs als de outletkanalen, ondersteund door een verbeterend momentum in het tweede kwartaal.

In het Verenigd Koninkrijk daalt de retailomzet met tien procent tot 28,1 miljoen pond. De winkelverkoop neemt af met zeven procent en de digitale omzet daalt met zestien procent. Dit is een gevolg van de sluiting van niet-winstgevende winkels en verminderde online promotionele activiteiten.

Europa levert de sterkste regionale prestaties met een stijging van de retailomzet van dertien procent tot zes miljoen pond. Dit wordt gedreven door een stijging van 25 procent in Ierland, dankzij een volledig halfjaar handel bij Brown Thomas, en aanhoudende groei op het Europese digitale platform van Mulberry.

In de Verenigde Staten daalt de retailomzet met vier procent tot 4,7 miljoen pond, hoewel de winkelverkoop met twee procent toeneemt. De daling in digitaal, zes procent lager, komt voornamelijk door zwakkere prestaties van digitale concessies, terwijl Mulberry.com met vijf procent groeit op jaarbasis.

Azië-Pacific blijft de meest uitdagende regio. De retailomzet daalt hier met zeventien procent tot 7,7 miljoen pond. De digitale verkoop daalt met zes procent en de winkelverkoop met twintig procent. Dit weerspiegelt moeilijke economische omstandigheden en de strategische sluiting van onrendabele locaties.

In deze periode stijgt de franchise- en groothandelsomzet sterk met 36 procent tot 7,3 miljoen pond. Dit wordt ondersteund door nieuwe Britse groothandelspartnerschappen met John Lewis, Liberty en Harvey Nichols. Dit sluit aan bij de strategische nadruk van Mulberry op het uitbreiden van winstgevende distributiekanalen.

Strategische ontwikkelingen in de eerste helft

Het bedrijf vereenvoudigt de structuur in Azië-Pacific verder door de sluiting van zes winkels. De groothandelsomzet stijgt met 36 procent dankzij nieuwe overeenkomsten met John Lewis, Liberty en Harvey Nichols. Mulberry investeert in deze periode in merkrevitalisatie, waaronder de benoeming van Cynthia Erivo als wereldwijd ambassadeur, versterkingen van het senior leiderschapsteam en een nieuwe retail-incentiveregeling. Dit draagt bij aan een omzetgroei van elf procent in Europese winkels en tien procent in het Verenigd Koninkrijk. Het merk breidt ook het circulaire bedrijfsmodel uit en meldt een stijging van 46 procent in de verkoop van tweedehands artikelen.

Ondanks aanhoudende macro-economische tegenwind zet het positieve handelsmomentum zich voort in het huidige kwartaal. Baldo merkt een groeiend vertrouwen op in aanloop naar het belangrijke feestseizoen: “Het huidige momentum geeft ons vertrouwen nu we de belangrijke feestdagenperiode ingaan. We richten ons op het behouden van deze vooruitgang en het bouwen aan een sterker, veerkrachtiger bedrijf voor de lange termijn.”

De Groep herbevestigt de strategische focus op margeverbetering, vereenvoudigde operaties en winstgevende groei. Dit wordt ondersteund door de fondsenwerving van twintig miljoen pond die eerder dit jaar is voltooid om de kernvoorraad weer op te bouwen, marketing te verbeteren en digitale capaciteiten te upgraden.