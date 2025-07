Mulberry ontvangt 23 miljoen euro financiering na flinke omzetdaling

Mulberry heeft een financiering van twintig miljoen pond (ongeveer 23 miljoen euro) opgehaald en werkt aan een aanvullend retail-aanbod. De aankondiging volgt op teleurstellende resultaten over het boekjaar 2025, waarin de omzet met 21 procent terugviel.

Het bedrag is binnengehaald via de uitgifte van twintig miljoen converteerbare obligaties van één pond per stuk. De twee grootste aandeelhouders, Chalice Limited en Frasers Group, steunden de operatie. Met het kapitaal wil Mulberry gerichte investeringen doen die de groei op middellange termijn moeten versnellen.

Daarnaast bekijkt het bedrijf een aanvullend retailaanbod dat nog eens 1,2 miljoen pond kan opleveren. Volgens Mulberry helpt deze financiële injectie om de strategische doelstellingen te realiseren.

Verkoop daalt, verliezen lopen op

In het boekjaar dat eindigde op 29 maart 2025 daalde de omzet van Mulberry naar 120,4 miljoen pond – een daling van 21 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Vooral in het Verenigd Koninkrijk en via digitale kanalen kreeg het merk flinke klappen, met een omzetdaling van twintig procent. In Noord-Amerika bleef de terugval beperkt tot één procent.

Ook de verliezen namen toe: van 22,6 miljoen pond vorig jaar naar 23,7 miljoen pond. De brutomarge daalde van 70,1 naar 66,8 procent, mede door afprijzingen en voorraadoptimalisatie.

Herstructurering en internationale focus

Om het tij te keren zet Mulberry zijn ‘Back to the Mulberry Spirit’-strategie voort. Het bedrijf sloot twaalf verlieslatende winkels in Azië en legt nu de focus op het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Via samenwerkingen met onder andere Liberty, Nordstrom, Flannels en het Australische David Jones zoekt Mulberry ook gecontroleerde internationale groei.

Het bestuur krijgt daarbij versterking van James France, lid van het leiderschapsteam van Frasers Group. Zijn benoeming tot niet-uitvoerend bestuurder weerspiegelt de nauwere samenwerking tussen Mulberry en zijn grootste aandeelhouder, dat nu een belang van 37,1 procent bezit.

Vooruitblik: voorzichtig optimisme voor 2026

Voor het huidige boekjaar 2026 blijft Mulberry voorzichtig positief. In de eerste negen weken tot en met 1 juni daalde de omzet met achttien procent op jaarbasis, maar het bedrijf verwacht dat winkeloptimalisatie een verbetering van twee miljoen pond in de onderliggende EBITDA zal opleveren.

CEO Andrea Baldo zegt vertrouwen te hebben in de strategie: “Dankzij de nieuwe kapitaalinjectie kunnen we blijven investeren in productontwikkeling, digitalisering en internationale groei. Ondanks de uitdagende marktomstandigheden blijven we gericht op winstherstel en het behalen van onze doelstelling: een jaarlijkse omzet van meer dan tweehonderd miljoen pond en een EBIT-marge van vijftien procent.”