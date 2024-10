Mulberry-oprichter wil dat LVMH in het bedrijf stapt na Frasers bod

Een week nadat Frasers Group een overnamebod uitbracht op Mulberry, deelt de oprichter van het luxemerk zijn eigen kijk op de situatie.

Roger Saul, die het bedrijf in 1971 oprichtte, suggereert dat de Franse luxegigant LVMH een geschikte overnemer zou zijn voor een overname van het merk, dat nu een biedingsperiode is ingegaan in het kader van het voorstel van Frasers.

In een gesprek met This Is Money reageerde Saul op de financiële problemen van Mulberry in de afgelopen jaren: “Het bedrijf moet terug naar de geest van het merk als geheel. Het is weggezakt. Het is te afhankelijk geworden van handtassen.”

Saul voegde eraan toe: “[De oprichter van Frasers, Mike] Ashley is een goede retailer, maar het bedrijf is geplaagd en er is een strijd ontstaan. LVMH zou kunnen instappen. Het is een sterk merk. Zo'n merk vanaf nul opbouwen zou honderden miljoenen ponden kosten.”

Frasers deed zijn bod van 83 miljoen pond op Mulberry vorige week nadat het accessoirebedrijf had aangekondigd een kapitaalverhoging te starten via een inschrijving op nieuwe gewone aandelen, met als doel 10 miljoen pond binnen te halen om de balans te versterken.

Frasers, dat nu 37,3 procent van de aandelen van Mulberry bezit nadat het zijn belang verhoogde toen Mulberry het bod afwees, zei dat het plan om in te schrijven op de aandelen een “onbevredigend” antwoord was op de dalende waarde van aandelen en de zwakke financiële resultaten van het bedrijf.