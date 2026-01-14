Mulberry rapporteert sterke handelsprestaties in derde kwartaal

Het Britse luxemerk Mulberry, gevestigd in Somerset, meldt een robuuste handelsprestatie over de dertien weken tot 27 december 2025. De groep behaalt omzetgroei in alle geografische markten. De strategische focus op verkoop tegen volledige prijs tijdens de competitieve feestdagenperiode vormt de basis hiervan. De totale groepsomzet stijgt met 5,3 procent tegen actuele wisselkoersen. De geconsolideerde like-for-like verkoop in retail- en digitale kanalen groeit met elf procent.

De prestatie toont het vroege succes van de 'Back to the Mulberry Spirit'-strategie van de groep. Deze strategie richt zich op vereenvoudiging van operaties en vernieuwing van de culturele relevantie van het merk. De retailverkoop tegen volledige prijs groeit met negentien procent in deze periode. Dit weerspiegelt een positieve consumentenreactie op het gedifferentieerde productassortiment van de groep.

Andrea Baldo, chief executive officer van Mulberry, stelt dat de resultaten het vermogen van het merk aantonen om gedisciplineerde kostenbeheersing te handhaven bij groeiende verkoop tegen volledige prijs. Baldo merkt op dat producten resoneren tegen de 'juiste prijs'. Bijzonder hoge vraag geldt voor de Roxanne- en Hackney-tassen, naast een heropleving van het iconische Bayswater-model.

Regionale prestaties en marktexpansie

Mulberry rapporteert een hernieuwde focus op de thuismarkt. De Britse retail- en digitale verkoop stijgt met 3,5 procent en de like-for-like verkoop met 6,5 procent. De groep meldt dat artikelen tegen volledige prijs een groter aandeel vertegenwoordigen in de online verkoopmix vergeleken met het voorgaande jaar, ondanks een uitdagende bredere retailomgeving.

Internationale markten leveren dubbelcijferige groei. De totale verkoop in de Verenigde Staten stijgt met 12,7 procent, met een like-for-like groei van 12,6 procent. Europa exclusief het Verenigd Koninkrijk groeit met 14,9 procent, terwijl de like-for-like verkoop stijgt met 27,2 procent. De verkoop in Azië-Pacific groeit met 0,8 procent ondanks voortdurende optimalisatie van het winkelbestand. De like-for-like verkoop in de regio stijgt met 12,2 procent, ondersteund door een sterke prestatie tijdens het Double 11-shoppingfestival in november 2025.

De groep start het laatste kwartaal van het boekjaar, van januari tot maart 2026, met positief momentum.