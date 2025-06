Mulberry zoekt 20 miljoen aan kapitaal voor transformatieplan

Het Britse merk Mulberry wil twintig miljoen pond aan extra kapitaal ophalen in een fondsenwerving om zijn groeistrategie te ondersteunen nu het transformatieplan vordert. Dit naar aanleiding van een nog uitdagendere handelsomgeving op macroniveau, merkte het bedrijf op.

In een melding aan de toezichthouder zei het luxe accessoirelabel dat de belangrijkste prioriteiten met de fondsenwerving zijn: het heropbouwen van de kernvoorraden; investeren in nieuwe, winstgevende inkomstenstromen, zoals outlets en groothandel; gerichte marketinguitgaven in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten; en het verbeteren van de bestaande klantbetrokkenheid.

Mulberry's meerderheidsaandeelhouder Challice Limited zei bereid te zijn de fondsenwerving, die naar verwachting in juli 2025 zal worden afgerond, volledig te garanderen. De raad van bestuur is ook in gesprek met de andere grote aandeelhouder van het bedrijf, Frasers Group, om tot een definitieve structuur en overeenkomst voor de fondsenwerving te komen.

Mulberry heeft goedkeuring gekregen voor een verzoek aan HSBC UK Bank om de minimale liquiditeitsconvenant voor een overeengekomen periode te versoepelen totdat de fondsenwerving is voltooid, waardoor ongeveer 6,5 miljoen pond vrijkomt voor het bedrijf. Een gelieerde onderneming van Challice is verder een door cash gedekte garantie aangegaan die overeenkomt met de verhoogde convenantruimte.

Verwachting: verliezen nemen marginaal af in boekjaar 2025

Het nieuws komt nu Mulberry meldt dat het een omzet van ongeveer 120 miljoen pond verwacht voor boekjaar 2025, een daling ten opzichte van 152,8 miljoen pond in het jaar ervoor, met een onderliggend verlies vóór belastingen van ongeveer 23 miljoen pond, een verbetering ten opzichte van de 22,6 miljoen pond van vorig jaar. De handel in de eerste elf weken van het boekjaar is in lijn met de verwachtingen. De gecontroleerde jaarrekening staat gepland voor juli 2025.

Mulberry's streven naar fondsenwerving komt te midden van een bredere transformatiestrategie, 'Terug naar de Mulberry-spirit', die tot doel heeft de activiteiten te vereenvoudigen en te stroomlijnen, de kostenbasis te verlagen en het merkplatform te vernieuwen. Sinds januari, toen het plan werd geïntroduceerd, heeft het bedrijf wijzigingen aangebracht in het managementteam, nieuwe groothandelsovereenkomsten gesloten in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, een 'vier seizoenen'-aanpak gelanceerd en zijn winkelbestand herzien, wat heeft geresulteerd in de sluiting van niet-winstgevende winkels.

In een verklaring zei Andrea Baldo, algemeen directeur van Mulberry, dat het bedrijf zich in een duidelijke herstelmodus bevindt - gericht op het heropbouwen van de winstgevendheid en de brutomarge, terwijl strategisch wordt geïnvesteerd in merkbouwende initiatieven. Baldo vervolgde: Na onze eindejaarsbeoordeling zijn de raad van bestuur en ik ervan overtuigd dat we met extra financiering het momentum kunnen versnellen en onze doelen snel kunnen bereiken."