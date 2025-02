Multiply Group neemt meerderheidsbelang in Spaans modebedrijf Tendam

Multiply Group, een investeringsmaatschappij uit Abu Dhabi, kondigt aan 67,91 procent van de aandelen in Castellano Investments S.à RL te kopen. Dit bedrijf is de eigenaar van Tendam en zijn dochterondernemingen. Dankzij deze overname is Multiply Group nu de grootste aandeelhouder, terwijl de investeringsmaatschappijen CVC Funds en PAI Partners minderheidsaandeelhouders blijven. De deal moet nog goedgekeurd worden door de nodige toezichthouders.

Samenvatting Multiply Group neemt meerderheidsbelang in Tendam (eigenaar van Springfield, Women'secret en Cortefiel).

De overname markeert de entree van Multiply Group in de mode- en retailsector en is hun eerste grote investering in Europa.

Tendam, dat eerder een beursintroductie uitstelde, kan door deze investering zijn groei versnellen en internationale expansie voortzetten.

Hoewel de financiële details niet zijn vrijgegeven, meldt het Spaanse zakendagblad Expansión dat de Tendam-groep, eigenaar van merken zoals Cortefiel, Springfield en Women'secret, in deze transactie gewaardeerd wordt op meer dan 1 miljard euro. Het Spaanse modebedrijf had eerder al plannen voor een beursintroductie (IPO) begin 2025 uitgesteld.

Multiply Group is actief in de sectoren mobiliteit, media, energie en schoonheid. Met de overname van Tendam stapt de groep voor het eerst in de modesector. Dit lijkt tevens de eerste grote investering van Multiply Group in Europa te zijn. Samia Bouazza, CEO van Multiply Group, verklaart in het persbericht: "Deze overname helpt ons drie belangrijke strategische doelen te realiseren: de voortzetting van onze dubbele EBITDA-groei, de uitbreiding van onze aanwezigheid in de retail- en kledingsector, en het versterken van onze mondiale expansie-inspanningen." Deze overname volgt op een sterk jaar voor Multiply Group, die in 2024 een omzetgroei van 56 procent realiseerde.

CVC Funds en PAI Partners, die Tendam sinds 2006 in bezit hebben, richten zich nu op het afbouwen van hun meerderheidsbelang, maar blijven als minderheidsaandeelhouders betrokken. Onder hun leiding heeft Tendam zich ontwikkeld tot een winstgevend omnichannelbedrijf met 24 miljoen klanten en een sterk internationaal bereik, zo onderstreept het persbericht.

In januari 2025 behaalt Tendam een jaaromzet van bijna 1,4 miljard euro en een terugkerende EBITDA van 341 miljoen euro. Jaume Miquel, CEO van Tendam, benadrukte dat de investering van Multiply Group de vooruitgang van de Tendam 5.0-strategie bevestigt, wat het bedrijf in staat stelt zijn groei versneld voort te zetten.

Tendam is de op één na grootste modegroep van Spanje en een van Europa’s toonaangevende omnichannel modebedrijven. Het beschikt over meer dan 1.800 verkooppunten in meer dan 80 landen, waaronder Spanje, Portugal, Frankrijk, de Verenigde Arabische Emiraten en Latijns-Amerika.