Multiply Group: Wie is de nieuwe eigenaar van Tendam en hoe zal dit de waarde van het bedrijf verhogen?

Madrid – De Spaanse modewereld, en mogelijk de internationale mode-industrie, werd op 25 februari 2025 verrast door de onverwachte aankondiging dat Multiply Group, een bedrijf uit de Verenigde Arabische Emiraten, de nieuwe dominante aandeelhouder wordt van Grupo Tendam. Dit Spaanse modeconcern, bekend van merken als Cortefiel, Springfield en Women’secret, beëindigde hiermee een periode van bijna 20 jaar onder de vleugels van de investeringsfondsen CVC Funds en PAI Partners. Een nieuw hoofdstuk begint nu onder een nieuwe investeerder. Maar wie zijn deze nieuwe eigenaren en, belangrijker nog, hoe willen ze de waarde van het bedrijf verhogen?

Multiply Group, opgericht in 2003 in Abu Dhabi als marketing- en communicatiebureau onder de naam Multiply Marketing Consultancy, heeft een opmerkelijke groei en diversificatie doorgemaakt. Dit is te danken aan een toenemende focus op nieuwe technologieën. Deze strategie leidde ertoe dat het bedrijf van een passieve gebruiker van technologie voor consultancy transformeerde tot een actieve investeerder in de sector. Dit trok de aandacht van International Holding Company (IHC), een investeringsmaatschappij uit de Emiraten. IHC, opgericht in 1998 met steun van de koninklijke familie van Abu Dhabi onder de naam Asmak, heeft als doel de diversificatie en groei van niet-oliegerelateerde commerciële sectoren in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) te stimuleren. In 2020 verwierf IHC honderd procent van het kapitaal van Multiply Marketing Consultancy.

Na de overname en integratie in de strategische portefeuille van IHC, dat voor ongeveer 60 procent in handen is van Royal Group, de investeringsmaatschappij van de koninklijke familie van Abu Dhabi onder leiding van Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, werd er snel actie ondernomen om de waarde van Multiply te consolideren en te verhogen. Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan is een zoon van emir Zayed bin Sultan Al Nahyan, de voormalige koning van Abu Dhabi en oprichter van de VAE, en een broer van de huidige koning van Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Hij is onder andere voorzitter van Royal Group en IHC, en adviseur van Nationale Veiligheid van de VAE. Allereerst kreeg Multiply een sterkere identiteit door een grondige herstructurering van de activa en investeringen van beide bedrijven. Hierdoor kreeg Multiply Marketing Consultancy, voortaan Multiply Group, het grootste deel van de activa in handen die voorheen door IHC werden beheerd, evenals nieuwe acquisities. Ten tweede werd op 29 november 2021 de afsplitsing van IHC en de aanstaande beursgang aangekondigd. Multiply werd hiermee de achtste dochteronderneming van IHC in minder dan een jaar die als zelfstandig beursgenoteerd bedrijf verder zou gaan. De beursgang vond plaats op 5 december 2021 op de Abu Dhabi Securities Exchange, met een openingskoers van 1,11 VAE-dirham per aandeel. Tijdens de eerste sessie steeg de waarde van het aandeel aanzienlijk en sloot de dag af met een stijging van 80 procent tot twee dirham. De aandelen bereikten een piek van 5,08 dirham in november 2022, een stijging van 357 procent ten opzichte van de openingskoers. Op 7 maart 2025 sloot het aandeel echter op 1,73 dirham, een stijging van slechts 55 procent ten opzichte van de openingskoers.

Multiply Group, een bedrijf onder controle van IHC en de koninklijke familie van Abu Dhabi

Na de beursgang bleef Multiply Group onder controle van IHC, dat ongeveer 57,81 procent van het kapitaal en de aandelen van het bedrijf bezit. Deze vertegenwoordiging wordt door IHC benut in de raad van bestuur van Multiply, waarbij Syed Basar Shueb, CEO van IHC sinds 2019, de functie van voorzitter van de raad van bestuur van Multiply bekleedt. Hij draagt met zijn strategische visie bij aan de activiteiten van de groep, die op operationeel niveau wordt geleid door Samia Bouazza, algemeen directeur en CEO van Multiply sinds 2021, na de overname van het bedrijf door IHC.

Onder deze strategische en uitvoerende leiding van respectievelijk Basar Shueb en Bouazza, sloot Multiply Group het boekjaar 2024 (eindigend op 31 december 2024) af met een totale omzet van 2 miljard dirham, omgerekend ongeveer 507,9 miljoen euro. Dit betekent een stijging van 56 procent ten opzichte van de 1,3 miljard dirham die in het voorgaande jaar werd gerealiseerd. Het is voor het eerst dat het bedrijf de grens van 2 miljard dirham aan inkomsten overschrijdt.

Ondanks deze aanzienlijke omzetgroei rapporteerde het bedrijf een nettowinst van slechts 189 miljoen dirham, omgerekend ongeveer 47,5 miljoen euro. Dit is een daling van 65 procent ten opzichte van de winst van 551,9 miljoen VAE-dirham over 2023. De daling werd toegeschreven aan de hoge marktvolatiliteit, die de winstgevendheid beïnvloedde. De belangrijkste fundamenten van het bedrijf zouden echter solide zijn, zoals blijkt uit de dubbelcijferige omzetgroei van 56 procent en een ebitda die met 1,8 miljard dirham een recordhoogte bereikte (plus 15 procent).

Multiply Group benadrukte dat na investeringen van ongeveer één miljard dirham in 2024, die werden gebruikt voor drie strategische acquisities, het bedrijf eind 2024 meer dan twee miljard dirham aan contanten of equivalenten ter beschikking had. Het gaat om de volledige overname van reclamebedrijf BackLite Media; de aankoop via dochteronderneming Omorfia Group van honderd procent van The Grooming Company Holding, een leverancier van schoonheidsproducten en kappersbenodigdheden in de VAE; en de aankoop van 51 procent van Excellence Premier Investment, een opleidingscentrum voor chauffeurs in Dubai. De investeringsmaatschappij gaf aan dat het in staat is om totale investeringen van ongeveer vier miljard VAE-dirham (ongeveer één miljard euro) te ondersteunen om de toekomstige groei van de investeringsgroep te waarborgen.

Deze strategie heeft de opmerkelijke organische en anorganische groei van het bedrijf de afgelopen jaren ondersteund. Met de opening van het nieuwe boekjaar 2025 heeft Multiply Group besloten om deze investeringsstrategie voort te zetten en gebruik te maken van de investeringscapaciteit die eind 2024 beschikbaar was. Dit heeft geleid tot de overname van een belang van 67,9 procent in Tendam via een kapitaalverhoging. Het bedrag van de transactie is niet bekendgemaakt, maar past binnen de investeringscapaciteit van één miljard euro die de directie van het bedrijf aan het einde van het laatste volledige boekjaar 2024 aangaf.

Met vijf strategische ‘verticals’

Na deze algemene cijfers over 2024, is de vraag natuurlijk: waar komen de inkomsten en winsten vandaan en hoe opereert Multiply in de markt? Om deze vragen te beantwoorden, gaan we in op de structuur van het bedrijfsmodel van het bedrijf. Het is een investeringsmaatschappij die waarde wil genereren voor haar aandeelhouders op korte, middellange en lange termijn via investeringen in twee verschillende takken: Multiply en Multiply+.

Binnen de investeringen van Multiply probeert Multiply Group de waardecreatie op lange termijn te waarborgen door strategische investeringen in verschillende sectoren die als essentieel worden beschouwd voor de duurzame groei van het bedrijf en haar resultaten. Momenteel zijn er vijf verticals van waaruit investeringen worden gedaan en aangehouden: “Media”, met onder andere BackLite Media, Media 247 en Viola Communications; “Mobiliteit”, via Emirates Driving Company, de enige aanbieder van verkeerseducatie in Abu Dhabi; “Beauty en Wellness”, via Omorfia Group, waaronder een tiental eigen merken en ketens vallen, zoals de schoonheidssalons Bedashing Beauty Lounge, de internationale keten van manicure- en pedicuresalons N.Bar en The Juice Beauty salons; “Energie en Nutsvoorzieningen”, met PAL Cooling Holding, een bedrijf gespecialiseerd in de levering van gekoeld water voor airconditioningsystemen, en ongeveer 80 procent van International Energy Holding (IEH), dat een belang van 50 procent heeft in het Turkse bedrijf voor hernieuwbare energie Kalyon Enerji Yatırımları; en “Retail en Mode”. Deze laatste vertical is recentelijk gelanceerd met de overname van een meerderheidsbelang in het Spaanse Tendam, voorheen bekend als Grupo Cortefiel.

Daarnaast voert Multiply Group kapitaalinvesteringen uit onder de noemer Multiply+ met een hoog potentieel rendement, ongeacht de termijn of sector. Deze investeringen missen het strategische karakter van de investeringen die onder Multiply vallen en worden voornamelijk gedaan door het nemen van minderheidsbelangen in zowel private als beursgenoteerde bedrijven. Op dit moment behoren tot de belangrijkste investeringen in deze categorie minderheidsbelangen in TAQA (Abu Dhabi National Energy Company), Yieldmo, Breakwater Energy, Getty Images en Savage x Fenty, het lingeriemerk van Rihanna. Multiply Group investeerde in 2022 92 miljoen VAE-dirham (ongeveer 25 miljoen dollar) in Savage x Fenty, aangetrokken door de snelle groei, de focus op inclusiviteit en de positionering als voorvechter van de “Body Positive” beweging, evenals een overwegend digitaal bedrijfsmodel.

Tendam, een ‘anker’ voor de activiteiten in mode en retail

Voor zover bekend is Savage x Fenty de enige eerdere investering in de mode-industrie. Desondanks zou Multiply Group verschillende alternatieven hebben overwogen om een nieuwe mode- en retailvertical te creëren, zoals nu is gebeurd met de overname van een meerderheidsbelang in Tendam. Samia Bouazza, CEO van Multiply Group, benadrukte dat de overname van Tendam bijdraagt aan drie strategische doelstellingen: het stimuleren van een dubbelcijferige ebitda-groei, het verder uitbreiden van de wereldwijde aanwezigheid en positionering van de investeringsgroep, en het betreden van de retail- en modesector, “waar we al langer naar keken en die een aanzienlijk groeipotentieel heeft.”

Vervolgens rijst de vraag hoe het Spaanse modeconcern zal opereren met Multiply als nieuwe dominante aandeelhouder. Het bedrijf uit de Emiraten neemt de leiding over en zal de “volgende groeifase” van Tendam leiden. Multiply Group heeft aangegeven dat deze nieuwe fase gericht zal zijn op verdere internationale expansie en de ontwikkeling van het “omnichannel ecosysteem” van Tendam en haar merkenportfolio. Dit portfolio omvat de modeketens en -merken Cortefiel, Pedro del Hierro, Springfield, Women’secret, Hoss Intropia, Slowlove, High Spirits, Dash and Stars, Ooto, Hi&Bye en de outletketen Fifty.

Verder gaf het investeringsfonds aan dat het met deze transactie de strategische sectoren van de detailhandel en de mode wil betreden, met Tendam als ‘anker’. Deze term heeft een concrete betekenis binnen de investeringsactiviteiten van Multiply en laat zien dat het bedrijf van plan is om de portefeuille van Tendam uit te breiden door nieuwe investeringen of overnames van modebedrijven en/of retailketens, die onder de Spaanse onderneming zullen vallen.

Tussen ‘ankers’ en ‘bouten’

Om een beeld te krijgen van de rol die Tendam binnen Multiply zal spelen en hoe het bedrijf de waarde van Tendam verder wil verhogen, hanteert het bedrijf een investeringsstrategie die gericht is op de overname van toonaangevende bedrijven met de capaciteit om cashflow en waarde te genereren, zowel via hun eigen activiteiten als via synergieën met andere bedrijven binnen de groep. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen ‘ankerbedrijven’, waartoe Tendam behoort, en ‘boutbedrijven’. Deze twee categorieën hebben verschillende doelen en bestemmingen binnen de strategie van Multiply.

De belangrijkste reden voor de investering in een ‘ankerbedrijf’ zoals Tendam, is het verwerven van een meerderheidsbelang in een groot bedrijf dat een leidende positie inneemt in een interessante sector, in dit geval de mode- en retailindustrie. De criteria voor de investering zijn onder meer een meerderheidsbelang van ongeveer één miljard VAE-dirham (ongeveer 250 miljoen euro), een sterke omzetgroei, een intern rendement (IRR) van dubbele cijfers en gezonde financiën. Als aan deze eisen is voldaan, doet Multiply de investering om vanuit dat ‘ankerbedrijf’ de nieuwe vertical verder te ontwikkelen. Deze vertical wordt gevormd door de overname van complementaire bedrijven die de algemene activiteiten van het ‘ankerbedrijf’ kunnen versterken, evenals het stimuleren van de digitalisering van de activiteiten op grote schaal.

‘Boutbedrijven’ zijn bedrijven waarin Multiply een aanzienlijk belang neemt, dat niet noodzakelijkerwijs een meerderheidsbelang hoeft te zijn, en die het potentieel hebben om waarde toe te voegen en synergieën te creëren met de ‘ankerbedrijven’. De focus ligt op bedrijven die een toegevoegde waarde kunnen leveren aan de groep, een positieve cashflow genereren en winstgevend zijn vanuit hun kernactiviteiten, waardoor ze de capaciteiten en de ontwikkeling van de ‘ankerbedrijven’ versterken. Multiply streeft ernaar om de ‘ankerbedrijven’ voortdurend te laten groeien door hun eigen activiteiten te versterken en te investeren in ‘boutbedrijven’. Na een fase van ‘volwassenheid’ van de investering volgt een laatste fase van ‘exit’. Zodra de beoogde doelstellingen zijn bereikt, overweegt Multiply over het algemeen om het belang te verkopen of het ‘ankerbedrijf’ naar de beurs te brengen via een beursgang (IPO). Voor Tendam leek een beursgang van de baan na de overname door het bedrijf uit de Emiraten, maar nu lijkt het, gezien de routekaart van Multiply voor haar investeringen, weer tot de mogelijkheden te behoren. Dit perspectief ligt echter verder in de toekomst dan voor de overname door Multiply. Het zal interessant zijn om te zien hoe Multiply deze strategieën zal implementeren om de waarde van het Spaanse modeconcern te verhogen.

Samenvatting Multiply Group, een investeringsmaatschappij uit de Verenigde Arabische Emiraten, heeft een meerderheidsbelang verworven in Tendam, het moederbedrijf van Spaanse modemerken als Cortefiel en Springfield.

Multiply Group wil de internationale aanwezigheid van Tendam uitbreiden en haar omnichannel ecosysteem verder ontwikkelen.

Tendam zal dienen als ‘ankerbedrijf’ voor de nieuwe mode- en retailvertical van Multiply Group, met plannen om meer bedrijven in de sector over te nemen.