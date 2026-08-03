Munich ontslaat 65 werknemers en sluit 15 winkels in Spanje

Madrid – Het bekende merk Munich uit Barcelona, gespecialiseerd in het ontwerp en de verkoop van mode- en schoenenartikelen, is onderhandelingen gestart voor een collectieve ontslagprocedure. Deze procedure treft ongeveer 65 werknemers en omvat de sluiting van zo'n vijftien winkels. De herstructurering van het personeelsbestand en het winkelnetwerk is het gevolg van de economische moeilijkheden die het bedrijf het afgelopen, bijzonder complexe, boekjaar heeft ondervonden.

Zowel het bedrijf als de wettelijke vertegenwoordiging van de werknemers hebben dit aan persbureau EFE gemeld. Munich, gevestigd in Capellades (Barcelona), is een collectieve ontslagprocedure gestart om economische redenen. Dit leidt tot het ontslag van ongeveer 65 medewerkers en de sluiting van zo'n vijftien winkels. De ontslagen zullen voornamelijk plaatsvinden onder het personeel van de vijftien winkels die door deze herstructurering worden getroffen. Munich is van plan zijn winkelnetwerk 'af te slanken' door de minst rendabele verkooppunten te sluiten.

Deze maatregel wordt gezien als de laatste optie voor de bedrijfsleiding om de achteruitgang van het bedrijfsmodel van het afgelopen jaar te corrigeren. De beslissing volgt nadat de directie van Munich andere oplossingen had geprobeerd te implementeren om sluitingen en de daaruit voortvloeiende ontslagen te voorkomen. Een van deze pogingen was het heronderhandelen van de huurvoorwaarden van de betreffende winkels. Deze gesprekken leidden echter niet tot het gewenste resultaat, wat uiteindelijk resulteerde in de start van deze collectieve ontslagprocedure. Munich noemt de beslissing pijnlijk en stelt tegenover EFE dat deze is ingegeven door de verliezen die een deel van het winkelnetwerk heeft geleden.

Sluiting van 15 winkels en ontslag van 65 werknemers

De oorsprong van het bedrijf ligt bij Luis Berneda, die tussen 1939 en 1945 begon met de productie en verkoop van schoenen vanuit een kleine werkplaats. Munich werd in 1966 als merk gelanceerd en wordt momenteel geleid door de broers Xavier en David Berneda, de derde generatie van de oprichtersfamilie. Dankzij een aanhoudende groeistrategie in de afgelopen jaren heeft het bedrijf een brede aanwezigheid in Spanje opgebouwd in multibrandwinkels en via een netwerk van ongeveer 40 monobrand-verkooppunten, waaronder 27 eigen winkels en dertien corners in verschillende warenhuizen van El Corte Inglés.

De herstructurering treft de werknemers van de winkels die worden beheerd door het bedrijf La Tormenta Perfecta. Deze winkels zijn verspreid over veertien provincies, zowel in winkelstraten als in grote winkelcentra en warenhuizen van de groep die wordt geleid door de zussen Marta en Cristina Álvarez. Het plan is om in totaal vijftien verkooppunten te sluiten in steden als Barcelona, Madrid, Sevilla, Málaga, Zaragoza en San Sebastián, zo meldt de werknemersvertegenwoordiging.

Met betrekking tot de sluitingen en ontslagen geeft de wettelijke vertegenwoordiging van de werknemers aan dat het bedrijf de ontslagprocedure wil versnellen. De consultatieperiode eindigt halverwege augustus. De intentie zou zijn om de wettelijke ontslagvergoedingen in termijnen te betalen en geen echte vermindering van het aantal ontslagen of winkelsluitingen door te voeren, maar slechts enkele sluitingen en ontslagen een paar maanden uit te stellen. Munich ontkent echter dat het de werknemersvertegenwoordigers probeert te misleiden en benadrukt dat de sluitingen en ontslagen zullen worden aangepast aan de specifieke contractuele voorwaarden die voor elke betrokken winkel gelden.

Daling van de omzet en vertragingen bij bestellingen

In een bredere context meldde de lokale krant La Vanguardia begin maart 2026 al dat Munich in gesprek was met zijn banken om een herfinanciering van zijn schuld van meer dan twintig miljoen euro te regelen. Tegelijkertijd probeerde het bedrijf een verlaging van de huurprijzen van zijn winkels te bedingen. Gezien de huidige ontwikkelingen lijken deze onderhandelingen niet de gewenste resultaten te hebben opgeleverd, wat de weg vrijmaakte voor de huidige ontslagprocedure.

Zowel de herfinanciering als de huuronderhandelingen waren in maart al bedoeld om de operationele kosten te verlagen en de kortlopende schulden uit te stellen. Deze schulden waren ontstaan door investeringen in de uitbreiding van het winkelnetwerk en de diversificatie van het productaanbod met nieuwe categorieën. De financiële problemen zijn een gevolg van de verslechtering van de bedrijfsresultaten van Munich in het afgelopen boekjaar. Het bedrijf werd zwaar getroffen door de huidige macro-economische context, wat leidde tot een aanzienlijke omzetdaling in de consumentenverkoop en vertragingen in de levering van bestellingen van groothandels- en multibrandpartners.

Als reactie op deze verstoringen was het bedrijf al begonnen met het herstructureren van zijn verkoopkanalen. Dit omvatte de sluiting van twee winkels in Spanje, een in Sant Cugat del Vallès (Barcelona) en een in Leganés (Madrid), en de opening van twee nieuwe internationale winkels, een in de Dominicaanse Republiek en een in Costa Rica. Deze eerste aanpassingen worden nu aangevuld met de gevolgen van de collectieve ontslagprocedure voor zowel het personeel als het winkelnetwerk van Munich. Het bedrijf verwachtte het laatste boekjaar 2025, dat eindigde op 31 maart 2026, af te sluiten met een omzet van bijna 70 miljoen euro. Dit cijfer ligt 14,63 procent lager dan de omzet van bijna 82 miljoen euro in het boekjaar 2024, toen het bedrijf een jaar-op-jaar omzetgroei van ongeveer negen procent noteerde.