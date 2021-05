My Jewellery maakt online stap naar Duitsland

My Jewellery gaat de grens over. Het lifestylemerk lanceert vrijdag namelijk een Duitse webshop, zo is te lezen in een persbericht. “Juist in deze onzekere tijd vind ik het belangrijk om onszelf als merk te blijven ontwikkelen. Bovendien was de Duitse online boutique een langgekoesterde droom,” aldus oprichter Sharon Hilgers, in het persbericht.

My Jewellery werd tien jaar geleden opgericht in ‘s-Hertogenbosch en is inmiddels uitgegroeid tot een webshop, vijftien winkels en meer dan 300 werknemers. De stap naar Duitsland zal vermoedelijk niet alleen bij online blijven. “Ondanks de moeilijke periode voor de retail de afgelopen tijd, blijven wij als merk geloven in de kracht van een winkelstraat. We weten zeker dat onze klanten weer meer gaan shoppen zodra het kan en willen daarom met ons unieke concept uiteindelijk ook aanwezig zijn over de grens. De komende tijd onderzoeken we wat de mogelijkheden zijn, voordat we verdere stappen zetten.”

Het bedrijf begon ooit als sieradenmerk, vandaar ook de naam, maar heeft inmiddels ook een eigen kledinglijn. My Jewellery verkoopt niet alleen via eigen kanalen, het merk werkt ook samen met 300 partner stores in voornamelijk de Benelux.