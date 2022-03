Mycotex wint GEC Textile Award

Het Nederlandse Mycotex is de winnaar van de GEC Textile Award, zo is te lezen in een persbericht van organisator Global Entrepreneurship Centre. Mycotex sleepte hierdoor ook een geldprijs van 200.000 euro in de wacht.

Mycotex won de prijs vanwege de technologie die het heeft ontwikkeld voor de geautomatiseerde productie van vegan en duurzame kledingstukken gemaakt van mycelium van paddestoelen. Mycelium is een netwerk van schimmels waaruit onder andere paddestoelen kunnen ontstaan.

Op de tweede plaatst staat een andere bekende: het Belgische Resortecs. Resortecs ontvangt hierdoor een geldprijs van 100.000 euro. Het bedrijf ontwikkelt technologieën voor het efficiënt recyclen van textiel op een industriële schaal. Zo maakt het stiksel draden en klinknagels die desintegreren bij een bepaalde temperatuur. Op de derde plaats eindigde het Duitse Retraced. Het bedrijf kreeg hierdoor een geldprijs van 50.000 euro. Retraced faciliteert een blockchain technologie waardoor mode- en textiel bedrijven hun producten en vezels kunnen traceren en deze informatie kunnen delen met relevante belanghebbenden.