Mycotex wint Impact Prize tijdens de 2021 European Social Innovation Competition

Nederlands textiel innovatie bedrijf Mycotex heeft de Impact Prize van de 2021 European Social Innovation Competition gewonnen. Dit blijkt op de website van de Europese Commissie.

De Impact Prize is een extra prijs die wordt uitgereikt binnen de wedstrijd. Deze prijs gaat naar een deelnemer die vorige editie ook al in de halve finale is geraakt en uitzonderlijke resultaten in de afgelopen twaalf maanden heeft behaald. Mycotex ontwikkelt 100 procent afbreekbaar textiel van mycelium, de wortel van paddestoelen. Het bedrijf won in 2018 al een Global Change Award van de H&M Foundation.

De hoofdprijs van de 2021 European Social Innovation Competition ging naar drie bedrijven: het Nederlandse SkillLab, het Oostenrijkse Snowball Effect en het Finse Zekki. Deze winnaars gingen elk naar huis met 50.000 euro.