Mytheresa behaalt omzetplus van 12 procent in financieel jaar 2022 en uit zich optimistisch over de toekomst

MYT Netherlands Parent B.V., het moederbedrijf van online luxemodeplatform Mytheresa, heeft in het vierde kwartaal van 2022, dat eindigde op 30 juni, een totale netto omzet van 174.8 miljoen euro behaald, een toename van 7,7 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. In het gehele financiële jaar is de behaalde netto omzet daarmee met 12,7 procent toegenomen, tot 689.8 miljoen euro. Het aantal actieve klanten kwam het afgelopen jaar uit op 781,000, een groei van 16,4 procent in vergelijking met het voorgaande jaar.

De EBITDA van het bedrijf nam in het vierde kwartaal met 22,7 procent toe, naar een totaal van 13,8 miljoen euro. Voor het gehele financiële jaar steeg de EBITDA met 20,7 procent naar 66,3 miljoen euro. De bruto winst steeg daarmee met ruim 23 procent.

Mytheresa deelt mee met name in de Verenigde Staten een sterke groei behaald te hebben: de gross merchandise value (GMV) groeide hier in het financiële jaar 2022 met 28 procent ten opzichte van het voorgaande jaar.

Voor het financiële jaar 2023 voorspelt Mytheresa tien tot zestien procent groei in de netto omzet en zestien tot 22 procent groei in bruto winst. Wel wordt vermeldt dat deze resultaten “gezien het aantal risicofactoren, onzekerheden en veronderstellingen” eventueel nog worden aangepast.

Michael Kliger, CEO van Mytheresa, is optimistisch over de resultaten: "Onze sterke financiële resultaten voor het fiscale jaar 2022, evenals voor het vierde kwartaal, plaatsen ons aan de top van de prestaties van digitale platforms. De resultaten bewijzen de unieke positionering en het bedrijfsmodel van Mytheresa. We toonden een sterke groei en winstgevendheid tegen een achtergrond van economische en geopolitieke uitdagingen.”

Kliger ziet Mytheresa op basis van de resultaten naar eigen zeggen als “een van de weinige winnaars in de duidelijk consoliderende luxe e-commerce ruimte.” Zo stelt hij: “Wij blijven erop vertrouwen dat de high-end digitale luxesector in combinatie met ons superieure bedrijfsmodel de komende jaren uitstekende resultaten zal opleveren voor onze investeerders. We zullen uiteraard zeer wendbaar blijven in het reageren op externe ontwikkelingen en hun mogelijke impact op ons bedrijf."