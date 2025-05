Mytheresa kijkt voorzichtiger naar het volledige jaar gezien handelsconflicten

De luxe online retailer Mytheresa kijkt, ondanks een “solide groei” in het derde kwartaal, voorzichtiger naar het lopende boekjaar. De opbrengsten van het bedrijf stegen met 3,8 procent tot 242,5 miljoen euro ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het bruto goederenvolume groeide eveneens met 3,8 procent tot 261,3 miljoen euro.

“De resultaten van het derde kwartaal tonen eens te meer de kracht van het Mytheresa-bedrijfsmodel”, aldus directeur Michael Kliger in een mededeling van de eigenaars-holding LuxExperience BV vandaag.

Meer voorzichtigheid bij de omzetprognose

Ook al benadrukt de luxe retailer zijn “solide groei” in de drie maanden tot 31 maart, toch kan het niet anders dan voorzichtiger te zijn met zijn omzetprognose voor het boekjaar. De omzetgroei is in vergelijking met de afgelopen kwartalen vertraagd.

Met het oog op de “onzekerheden met betrekking tot invoerrechten” en de impact daarvan op de stemming van de klanten, verwacht Mytheresa dat de groei van de omzet en het bruto goederenvolume aan de onderkant van de prognose van 7 tot 13 procent zal liggen voor het volledige boekjaar, dat eindigt op 30 juni 2025.

Winstgevendheid in de focus

De prognose voor de aangepaste ebitda-marge in de range van 3 tot 5 procent behoudt het bedrijf uit München echter wel. Deze lag in het derde kwartaal op 3,9 procent, nadat het aangepaste resultaat voor rente, belastingen en afschrijvingen (ebitda) met 5,5 procent kon stijgen tot 9,3 miljoen euro.

Onder de streep breidden de verliezen van Mytheresa zich licht uit. In het derde kwartaal lagen ze op 5,5 miljoen euro, in vergelijking met 3,3 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. Toch toont het bedrijf zich tevreden gezien een moeilijke markt.

“De solide groei van het bruto goederenvolume, de hogere uitgaven van de topklanten, de voortgezette uitbreiding van de productmarges en de sterke winstgevendheid tonen de gezondheid en veerkracht van de Mytheresa-business ondanks de macro-economische tegenwind”, concludeert Kliger.

Overname-effect

Vanaf het komende, vierde kwartaal zal Mythersa-eigenaar LuxExperience na de overname van Yoox Net-A-Porter naar verwachting een extra netto-omzet van 300 miljoen tot 350 miljoen euro uitwijzen. De nieuwe eenheden zullen naar verwachting ook leiden tot een aangepast ebitda-verlies van 20 miljoen tot 30 miljoen euro voor de zelfstandige Mytheresa-business in het lopende boekjaar, dat eindigt op 30 juni 2025.