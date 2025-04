Mytheresa krijgt goedkeuring voor overname van YNAP

De Duitse e-tailer Mytheresa heeft aangekondigd dat het goedkeuring heeft ontvangen van de Europese Commissie om Yoox Net-a-Porter (YNAP) over te nemen. Hiermee heeft het bedrijf nu alle noodzakelijke goedkeuringen van de regelgevende instanties verkregen om door te gaan met de verkoop en is het van plan de transactie tegen 23 april 2025 af te ronden.

Mytheresa had in oktober 2024 voor het eerst zijn intentie aangekondigd om 100 procent van het aandelenkapitaal van YNAP over te nemen van de huidige eigenaar Richemont. Door de fusie zullen Mytheresa, Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox en The Outnet onder de paraplu van de nieuw gevormde groep ‘LuxExperience BV’ vallen, wat bijdraagt aan de bredere missie van de e-tailer om een “toonaangevende wereldwijde digitale multi-brand luxegroep” te bouwen.

CFO van Richemont treedt toe tot de raad van commissarissen van Mytheresa

Na afronding zal Mytheresa nieuwe aandelen uitgeven aan Richemont die 33 procent van het volledig verwaterde aandelenkapitaal vertegenwoordigen, terwijl Richemont heeft ingestemd om YNAP te verkopen met een kaspositie van 555 miljoen euro en zonder financiële schulden aan Mytheresa. Richemont is ook overeengekomen om een zesjarige doorlopende kredietfaciliteit van 100 miljoen euro aan YNAP te verstrekken en zal zijn huidige chief financial officer, Burkhart Grund, toevoegen aan de raad van commissarissen van Mytheresa.

De gecombineerde onderneming, LuxExperience, is door Martin Beer, chief financial officer van Mytheresa, gewaardeerd op drie miljard euro GMV per jaar. Het bedrijf streeft er echter naar om de business uit te bouwen tot een bedrijf met een GMV van vier miljard euro, met een aangepaste EBITDA-marge van meer dan 8 procent. Beer merkte op dat hoewel de consolidatie van YNAP "aanvankelijk onze EBITDA-marge op groepsniveau zal verwateren, we uniek zijn voorbereid om een fundamentele transformatie te realiseren en de YNAP-activiteiten weer winstgevend te maken."

Hierbij is Mytheresa van plan een herstructurering te initiëren die naar verwachting 24 tot 36 maanden zal duren. Mytheresa, Net-a-Porter en Mr Porter zullen als drie individuele winkelmerken blijven bestaan, waarbij ze hun eigen identiteit behouden en tegelijkertijd centrale infrastructuurbronnen delen. De off-price divisie, bestaande uit Yoox en The Outnet, zal ondertussen afzonderlijk opereren om te zorgen voor een "veel eenvoudiger en efficiënter operationeel model."

Leiderschapsreorganisatie

Samenvallend met de afronding van de transactie bereidt Mytheresa zich voor op een reorganisatie van het leiderschapsteam. Terwijl functies op groepsniveau worden geconsolideerd binnen een gedeelde infrastructuur op groepsniveau, worden specifieke managers verantwoordelijk gesteld voor elk winkelmerk. Er zal tevens een extra transformatiefunctie op groepsniveau worden gecreëerd om “de groepswijde transformatie te sturen”.

Naast Beer zal Michael Kliger de rol van chief executive officer en managing director van LuxExperience op zich nemen. Kliger was tot voor kort CEO van Mytheresa, een functie die hij "voorlopig" zal behouden. Veel leden van zijn huidige Mytheresa-team zullen ook hun huidige titels behouden terwijl ze overstappen naar LuxExperience. Dit geldt voor iedereen behalve Gareth Locke, die van chief growth officer bij Mytheresa overstapt naar chief data and analytics officer; Richard Johnson, die chief business officer wordt; en Francesca Tranquilli, momenteel President Online Flagship Store bij YNAP, die de rol van chief transformation officer voor LuxExperience op zich zal nemen.

Voor de individuele merken is Heather Kaminestsky benoemd tot CEO van Net-a-Porter; Toby Bateman tot CEO van Mr Porter; Mirko Nobili wordt CEO van Yoox; en Sabah Naqushbandi wordt Managing Director van The Outnet.