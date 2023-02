Mytheresa omzet groeit met 1,3 procent in tweede kwartaal

De netto-omzet van MYT Netherlands Parent B.V., het moederbedrijf van Mytheresa Group GmbH, is in het tweede kwartaal van boekjaar 2023 met 1,3 procent gestegen. Dat meldt het bedrijf in een persbericht. De omzet kwam hiermee uit op 190,1 miljoen euro. Over de afgelopen zes maanden steeg de omzet in vergelijking met dezelfde periode in het voorgaande jaar met zes procent, naar 366 miljoen euro.

De GMV, oftewel de ‘general merchandising value’ die de waarde van de producten die verkocht zijn aangeeft, steeg met 7,8 procent in het tweede kwartaal en met 13,7 procent in de eerste helft van boekjaar 2023. Het aantal actieve klanten groeide de afgelopen twaalf maanden met 10,1 procent. Hiermee bereikte Mytheresa in totaal 814 duizend klanten. 120 duizend van hen waren nieuwe klanten.

Het netto-inkomen daalde in het tweede kwartaal met 43,6 procent naar 11 miljoen euro. Ook de aangepaste EBITDA daalde met 38,6 procent, naar 17,7 miljoen euro. Over de afgelopen zes maanden daalde de nettowinst en de aangepaste EBITDA met respectievelijk 35,8 en 30,1 procent.

Mytheresa CEO Michael Kliger geeft in het verslag aan bij te zijn met de groei in het tweede kwartaal, die volgens hem gedreven is door een focus op de “luxeklanten in het hogere segment” in plaats van de “ambitieuze, incidentele luxekopers die eerder negatief zullen worden beïnvloed door een economische neergang.”

“Ons bedrijf heeft opnieuw uitstekende financiële kracht en veerkracht getoond tegen een achtergrond van economische en geopolitieke uitdagingen, waarmee Mytheresa zich in dezelfde periode heeft onderscheiden van andere digitale platforms", aldus Kliger.