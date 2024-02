Mytheresa rapporteert omzetgroei maar hoger verlies in het tweede kwartaal

Moderetailer Mytheresa sluit het tweede kwartaal van het boekjaar 2023/24 af met een kleine omzetstijging. Tegelijkertijd glijdt het bedrijf dieper in het rood, zo blijkt uit een kwartaalupdate van het beursgenoteerde moederbedrijf MYT Netherlands Parent B.V. dat op vrijdag werd gepubliceerd.

In de periode van oktober tot december behaalt Mytheresa een omzet van 197 miljoen euro, wat overeenkomt met een stijging van 3,6 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar, niet in de laatste plaats dankzij een sterke groei in de VS. Gecorrigeerd voor wisselkoersschommelingen stijgt de omzet met 8,3 procent. De bruto goederenwaarde (GMV) stijgt met 1,5 procent (gecorrigeerd voor wisselkoersschommelingen plus 3,9 procent) tot 219,1 miljoen euro.

Door lagere marges lijdt het bedrijf een operationeel verlies van 4,4 miljoen euro, na een positief bedrijfsresultaat van 3,5 miljoen euro in dezelfde periode van het voorgaande jaar. Het gerapporteerde nettoverlies stijgt van 0,5 naar 5,4 miljoen euro. Gecorrigeerd voor speciale effecten daalt de nettowinst met 72,2 procent tot 3,1 miljoen euro.

In de eerste zes maanden van het huidige boekjaar bedraagt de omzet 384,8 miljoen euro, 5,1 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Het gerapporteerde nettoverlies stijgt van 4,3 naar 17,3 miljoen euro. Het management handhaaft zijn prognose voor het hele jaar, die eind november werd afgerond.