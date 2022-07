Mytheresa start met resale in de VS

Een dienst voor tweedehands mode van online retailer Mytheresa en tweedehandsplatform Vestiaire Collective is uitgebreid naar de Amerikaanse markt na de initiële lancering in Europa vorig jaar.

Dankzij de samenwerking kunnen Mytheresa-klanten een speciale webinterface gebruiken om hun tweedehands artikelen te verkopen, waarbij Vestiaire Collective het verkoopproces leidt.

Mytheresa zei dat de dienst nu beschikbaar zal zijn voor haar "topklanten" in de VS, na positieve resultaten in Europa.

"Na het grote succes in Europa zijn we verheugd om onze unieke en innovatieve samenwerking met Vestiaire Collective naar de enorm belangrijke Amerikaanse markt te brengen," zei Mytheresa CEO Michael Kliger in een verklaring.

Hij zei dat de service "een echt voordeel zal bieden aan onze trouwe Amerikaanse klanten door hun designer stukken een tweede leven te geven, terwijl we tegelijkertijd onze ESG-verplichting nakomen om circulariteit binnen de industrie te stimuleren".

Vestiaire Collective chief Maximilian Bittner voegde daaraan toe: "We hebben er alle vertrouwen in dat Amerikaanse klanten onze betrouwbare authenticatie service en de eenvoud van ons platform, dat in Europa al met daverend succes is ontvangen, zullen waarderen.

"Door meer consumenten van luxeartikelen kennis te laten maken met wederverkoop, hopen we het belang ervan voor een duurzamere en inclusievere mode-industrie te benadrukken.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK. Vertaling en bewerking van het Engels naar het Nederlands: Eugenia Melissen Ferrer.