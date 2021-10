Mytheresa x Vestiaire Collective resale samenwerking uitgebreid met kleding en schoenen

De dienst voor tweedehands handtassen die eerder dit jaar door e-tailer Mytheresa en wederverkoopplatform Vestiaire Collective werd gelanceerd, is uitgebreid met kleding en schoenen.

De samenwerking werd voor het eerst aangekondigd in juni en stelt Mytheresa-klanten in staat een speciale webinterface te gebruiken om hun tweedehands handtassen te verkopen, het proces wordt beheerd door Vestiaire Collective.

Het programma was aanvankelijk beschikbaar voor Mytheresa's "topklanten" in Europa om tweedehands handtassen van ongeveer twintig luxe designermerken te verkopen en te kopen in ruil voor winkeltegoed. Die dienst is nu uitgebreid met kleding en schoeisel.

"Zowel Mytheresa als Vestiaire Collective zijn vastbesloten om deze service in de komende maanden uit te rollen naar nog meer Mytheresa-klanten", aldus de bedrijven in een gezamenlijk persbericht.

"Dit initiatief markeert de eerste keer dat een luxeplatform met meerdere merken de wederverkoop van ontwerpers op een uitgebreide manier omarmt om de verschuiving naar circulariteit als onderdeel van het mode-ecosysteem te versterken."

De twee bedrijven zijn succesverhalen van de pandemie. Het in München gevestigde Mytheresa, dat eerder dit jaar zijn beursgang op de New York Stock Exchange lanceerde, rapporteerde een 36,2 procent sterke stijging van de netto-omzet tot 612,1 miljoen euro in de 12 maanden tot 30 juni.

Vestiaire Collective verzekerde zich vorige maand van 210 miljoen dollar aan nieuwe financiering, waardoor de waardering van het in Parijs gevestigde bedrijf steeg tot 1,7 miljard dollar.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.