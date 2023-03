Na Birkenstock, Ganni en Savage X Fenty, neemt L Catterton nu ook meerderheidsbelang in A.P.C.

Investeringsmaatschappij L Catterton krijgt een meerderheidsbelang van het Franse kledingmerk A.C.P., zo kondigt L Catterton aan in een persbericht. Jean and Judith Touitou, respectievelijk de oprichter en artistiek directeur van A.P.C., zullen volgens het statement een “significant” aandeel van het bedrijf in handen houden.

De leden van het A.C.P. management team, waaronder ook Jean en Judith Touitou, zullen aanblijven in hun huidige functies. Wel zal na afloop van de transactie de huidige CEO François-Cyrille de Rendinger aangesteld worden als President en de huidige adjunct CEO Joël Sraer als CEO.

L Catterton heeft een trackrecord in het investeren in kledingmerken wereldwijd. Zo omvatten huidige en vroegere investeringen onder andere Birkenstock, Etro, Ganni, Savage X Fenty, Ba&sh, Jott en Gentle Monster.

Met de samenwerking hoopt A.C.P. een “nieuw niveau van internationale erkenning en aanwezigheid” te bereiken, zo staat in het persbericht vermeldt. “L Catterton's 34-jarige geschiedenis van het ondersteunen van de groei van modemerken over de hele wereld, consumenten inzichten en diepe operationele capaciteiten, zal een belangrijke troef zijn voor A.P.C. als het opschaalt, haar internationale expansie verdiept en haar digitale aanwezigheid vergroot.”

Jean and Judith Touitou delen een gezamenlijk statement in het bericht: “We zijn er trots op dat we A.P.C. hebben neergezet als een tijdloos merk dat wereldwijd aanslaat bij consumenten. Nadat het merk 36 jaar onder ons beheer stond, zijn we verheugd om samen te werken met het team van L Catterton, dat onze visie voor A.P.C. deelt en een echte knowhow in internationale merkontwikkeling meebrengt. Met L Catterton's steun en uitgebreide kennis van de mode categorie beginnen we met veel enthousiasme en vastberadenheid aan een spannend en ambitieus nieuw hoofdstuk van groei.”

A.P.C. is in 1987 opgericht in Parijs en ontwikkelt zowel dames- als herenkleding en accessoires. Het merk is met name bekend om hun lederwaren en jeans in ruwe denim. A.C.P. distribueert in zeventig landen en tachtig procent van de verkoop van het merk vindt buiten Frankrijk plaats, zo staat in het persbericht vermeldt. Het merk heeft zo’n honderd eigen winkels.