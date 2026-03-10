Na de overname: Missoni mikt op enkelcijferige omzetgroei in de komende vijf jaar

Missoni mikt op een enkelcijferige jaarlijkse omzetgroei in de komende vijf jaar. Deze groei wordt ondersteund door investeringen in miniboetieks in vakantieoorden en in marketingcommunicatie. Dit volgt op het besluit van de oprichtersfamilie om uit het bedrijf te stappen, aldus CEO Livio Proli.

“Na een aantal moeilijke jaren, zien we in 2024 en 2025 weer omzetgroei,” vertelde Proli aan persbureau Reuters. Hij voegde eraan toe dat de groep met de nieuwe aandeelhoudersstructuur weer zal investeren. “We streven naar een gezonde en winstgevende groei.”

“We plannen nieuwe openingen van miniboetieks in resorts,” aldus Proli. “We willen ook onze investeringen in digitalisering opvoeren en meer middelen toewijzen aan communicatie.” Proli, die in 2020 werd aangenomen, voegde eraan toe dat het bedrijf ook de herlancering van de mannencollectie en de versterking van de lederen accessoiredivisie overweegt.

De omzet van Missoni steeg vorig jaar met vijf procent naar 130 miljoen euro (151 miljoen dollar), met een operationele kernwinst van 20 miljoen euro, zo maakte het bedrijf bekend.

Vorige week wijzigde Missoni zijn bedrijfsstructuur. De familie Missoni is niet langer aandeelhouder, maar het merk zet zijn Italiaanse geschiedenis voort met FSI (Fondo Strategico Italiano). FSI heeft ervoor gekozen zijn betrokkenheid te vergroten door meerderheidsaandeelhouder te worden. FSI trad in 2018 toe tot het kapitaal van het bedrijf.

De transactie omvat ook de toetreding van de familie Fassin-Bachmueller als nieuwe aandeelhouders. Via hun holding Katjes Quiet Luxury bezitten zij nu ongeveer 25 procent van het kapitaal. Deze Duitse ondernemers hebben ook al Bogner in handen, een luxemerk in het hoogwaardige sportkledingsegment.

CEO Livio Proli blijft aan het roer van het in 1953 opgerichte merk, bijgestaan door Barnaba Ravanne, medeoprichter van FSI, in de rol van voorzitter.

Katjes International verklaarde in een verklaring een koopoptie te hebben op de aandelen van FSI, wat hen de mogelijkheid geeft om meerderheidsaandeelhouder te worden.

De afronding van de transactie wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2026.