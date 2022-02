Na de solden: Belgische modeondernemers blikken vooruit op de zomer

Antwerpen - Maandag 31 januari betekent het einde van de koopjesperiode. Zoals altijd maakt de sector na afloop een balans op. FashionUnited toetste die cijfers van Mode Unie en Unizo aan de praktijk. Vier modeondernemers blikken terug op de solden en vooruit naar zomer ‘22.

Wisselvallig verloop

“De verkoop tijdens de solden ligt gemiddeld in dezelfde lijn als de wintersolden van 2021 en de verwachtingen van de winkels” vat Isolde Delanghe, directeur Mode Unie het resultaat van de enquête samen: “ 25,8 procent van de handelaars verkocht meer, 24,2 procent evenveel en de helft van hen iets minder ”. Toch vond Tonny Van Bavel, CEO van Supergoods dat eco en fair fashion verkoopt in Antwerpen, Mechelen en Gent, het de voorbije weken bijzonder kalm in zijn winkels: “Zeker op weekdagen. Er was nochtans tijd om te shoppen: de solden startten nog tijdens de kerstvakantie. Na die eerste week is dat echter stilgevallen. Het verloop zit, vooral in Antwerpen en Mechelen, ver onder het pre-coronatijdperk. Vroeger was er meer spreiding en kwamen er best wat mensen koopjes doen tijdens de week. We zitten zelfs onder het niveau van vorig jaar, toen we net uit een lockdown kwamen. Naast de vele quarantaines zijn er natuurlijk ook nog de inflatie en de stijgende energieprijzen. Mensen hebben wellicht andere dingen aan hun hoofd dan kleding kopen. Qua omzet zitten we op twee derde van een normaal jaar maar de groei blijft op koers met dank aan de webshop”.

Bij het Antwerpse Castart en zusterlabel Our Sister - met een flagship in Antwerpen – was het verloop erg wisselvallig. CEO Michiel Somers: “De eerste koopjesweek verliep super, de tweede week was heel wat minder. Misschien waren klanten blij dat ze na de verlengde kerstvakantie weer aan het werk konden? In ieder geval was de verkoop op de tweede zaterdag van de solden echt slecht. De laatste week was dan weer schitterend”.

Peter Perquy, CEO van Duror Fashion group (Terre Bleue, Gigue, Zilton) vindt vergelijken met de vorige koopjes tijdens de coronaperiode dan weer bedrieglijk en noemt het resultaat van de voorbije wintersolden – met meer dan 20 procent minder omzet bij de Duror-merken - eerder slecht.” Omdat we minder stock hadden ingeslagen, hebben we wel minder stukken moeten afprijzen. Dat heeft de financiële pijn enigszins binnen de perken kunnen houden”, zegt de CEO. “We hadden dit resultaat verwacht, zij het iets te laat. Net na de zomer, in september en oktober, liep alles goed maar toen kwamen de nieuwe verstrengingen en de omikronvariant die shoppen toch minder gezellig maakten. Veel mensen verwachtten ook dat ze weer tot maart thuis zouden zitten en zagen geen nut in een nieuwe outfit.”

“Lokale merken profiteerden minder van de Nederlandse shoppers. Belgische klanten bleven zelfs thuis omdat ze de stad niet in konden” Peter Perquy, CEO Duror Fashion group

Nederlandse invasie na lockdown

“Vooral in steden op de grens met Nederland en provinciesteden Antwerpen, Gent en Hasselt was er ook een positief effect van de Nederlandse lockdown”, meldt Delange. In Nederland waren de winkels en de horeca sinds 19 december gesloten, waardoor in deze steden 10 procent meer omzet werd opgetekend tijdens de koopjes . “De Antwerpse Supergoods-winkel ligt niet op de Meir maar de Kloosterstraat staat wel in heel wat toeristische gidsen”, weet Van Bavel, “Nederlanders die er aan de drukte van de Meir wilden ontsnappen, werden verrast door hun eigen landgenoten. In Antwerpen en Mechelen hebben we dus inderdaad veel Nederlanders over de vloer gehad. De voorbije twee jaar hebben we echter weinig toeristen gezien, er werd niet gereisd. Pre-corona zagen we toch meer Nederlanders en Duitsers bij Supergoods”.

Michiel Somers werd verrast door de passage tijdens het klaarmaken van de winkel voor de koopjes: “Na een paar klanten werd duidelijk dat er een toeloop van Nederlanders was. We hebben er wel iets van profijt uit gehaald maar het Nederlandse publiek shopt toch anders. Ze houden meer rekening met de prijs en hechten waarde aan merken en logo’s. Ik fiets elke ochtend voorbij de winkel van Louis Vuitton waar normaal amper twee klanten staan te wachten. Tijdens de Nederlandse lockdown was dat aangegroeid tot minstens vijftien personen. Castart is niet logogebonden en focust op rijkelijke materialen, wat de prijszetting bepaalt. Ook in wholesale is het een moeilijkere markt voor ons- we hebben vijf Nederlandse verkooppunten. Dankzij onze internationale sprong, met onder meer Korea, verandert die terughoudendheid wel wat”.

“Onze merken zijn minder gekend bij de Nederlanders”, zegt ook Perquy, “Bovendien zijn het vooral de ketens op grote winkelassen als de Meir die ervan hebben geprofiteerd. Lokale merken hebben dat minder gevoeld. Meer zelfs: onze Belgische klanten bleven vaker thuis omdat ze de stad niet in konden”.

“Als Belgische label geloven wij in een duurzame aanpak. Wij zijn voorzichtig in ons soldenbeleid en schreeuwen het niet van de daken” Veerle Baert, CEO Julia June

Minder focus op koopjes doen

Volgens Delanghe is de sector gematigd tevreden met het resultaat: “Het was geen makkelijk seizoen, met weinig animo bij de shoppers door beperkingen op de horeca en evenementen, het thuiswerken en de vele quarantaines”. Veerle Baert, CEO van dameslabel Julia June beaamt dat: “Je merkt toch een zekere voorzichtigheid bij klanten, zelfs tijdens de solden. Laat de consument met 2021, een turbulent coronajaar, ook het winterseizoen al achter zich of beïnvloeden de aankondigingen van de stijgende energieprijzen nu al het uitgavepatroon van de consument? We hebben er het raden naar. De aanwezigheid van onze noorderburen viel inderdaad wel op, maar bij ons bleef ‘de oranje golf’ al bij al beperkt. Als Belgische label geloven wij ook meer in een duurzame aanpak. Wij zijn dus voorzichtig in ons soldenbeleid en schreeuwen het niet van de daken”.

Ondanks hun duurzame focus, doet ook Supergoods mee aan de koopjes: “Solden passen inderdaad niet bij onze filosofie”, bevestigt Van Bavel, “maar we moeten nu eenmaal mee in het systeem van voorbestellingen, willen we iets in de winkel hebben. We zien ook dat merken met een no sale policy op de een of andere manier toch een outletsysteem hebben om van hun overstock af te raken. Ook onze merken volgen de seizoenen, we kunnen niet alles gewoon laten hangen. Bovendien doet iedereen wel eens een miskoop bij het inkopen. We moeten een balans vinden tussen slow fashion en altijd hetzelfde aanbod in de winkel hebben waardoor er niets meer te ontdekken valt. Vernieuwing blijft nodig. De kunst is steeds beter in te kopen en te verkopen. Wat ook helpt is dat merken zelf een stock hebben zodat we kunnen nabestellen tijdens het seizoen. We geven trouwens nooit meer dan 20 of 30 procent korting en er gaat ook niets meer van de prijs af, later in de koopjesperiode. Het werkt blijkbaar goed, we hebben niet veel meer in de winkels liggen. We hebben daarnaast stukken die nooit afgeprijsd worden, de meeste van onze merken hebben dergelijke ‘never out of stock’-items die steeds in het assortiment blijven.

De tekst gaat verder onder de foto

Beeld: Castart x Our Sister

Minder jassen, meer jurken

Somers merkt op dat klanten veel gerichter shoppen: “De korting is vandaag minder belangrijk, als ze iets kopen moeten ze er volledig achter staan. Het past bij de tijdsgeest, en trouwens ook bij onze visie. De sector zal daar rekening mee moeten houden wat de stock betreft, om overschotten tegen te gaan”. Delanghe: ”Handelaars verkopen al vier slechte seizoenen minder en blijven met een gigantische stock zitten. Dat bezorgt heel wat ondernemers blijvende liquiditeitsproblemen: hun geld zit vast in de overgebleven stock”. Mode Unie verwacht van de overheid dan ook een relanceplan voor de sector: “Anders zullen modezaken die pre-corona perfect gezond waren het door deze liquiditeitsproblemen erg moeilijk krijgen om te investeren in de toekomst en het overleven van hun zaak”. De categorieën die het dit jaar opnieuw minder goed deden zijn volgens de rondvraag van Mode Unie en Unizo feestkledij en echte winteritems. Delanghe: “Handelaars hebben daarop geanticipeerd bij het inkopen maar een winterjas is ook een duurder stuk, dat beïnvloed de omzet. Pre-corona trokken mensen ook op zonvakantie. Dat ze nu thuisbleven weerspiegelt zich in een stagnerende verkoop van badkleding”.

Ook Somers zag dat er minder jassen verkocht werden en wijt dat aan het coronawandelen van vorige winter: “Vorig jaar leefden de mensen veel buiten en dus verkochten we veel warme winterkleding. Een jas is echter een investering en gaat langer dan een seizoen mee. Knitwear doet het – ook bij andere merken – trouwens eveneens minder. Wat het wel goed verkoopt bij de vrouwen zijn jurken”.

Tonny Van Bavel, CEO Supergoods: “Ons cliënteel is een bewustere shopper die graag zelf eens aan de stof wil voelen. De drempel om online kleding te kopen, ligt dan toch wat hoger”

Fysiek shoppen blijft belangrijk

Van Bavel ziet dat mensen het fysiek winkelen vooralsnog niet hebben opgegeven, al doet de webshop het wel beter dan pre-corona: “Het zijn niet meer de grote volumes van tijdens de eerste lockdown maar de webshop presteert wel beter dan vroeger. Misschien voelt online shoppen toch net iets veiliger. We verkopen zo’n 50 procent meer online en dat is geen verschuiving vanuit de fysieke shops. Vooral de Gentse winkel is de voorbije seizoenen immers enorm gegroeid. Er zit veel potentieel in Gent, mensen zijn er erg enthousiast voor dit soort winkels. Ons cliënteel is een bewustere shopper die nadenkt over aankopen en liever zelf eens aan de stof wil voelen. De drempel naar online kleding kopen, ligt voor hen misschien toch wat hoger”.

Ook Somers merkt het: “De online verkoop in België is wat teruggevallen ten voordele van het fysiek winkelen, zeker bij de mannen. Ze appreciëren de persoonlijke aanpak. We zien een sterke groei in onze winkel maar kunnen ook moeilijk vergelijken met andere seizoenen: onze flagship is nu drie keer zo groot en Our Sister is erbij gekomen. Maar de mannen hebben ons echt verrast. Vrouwen kwamen langs na de zomer – ze wilden bij het begin van de herfst een jas hebben klaarhangen. Tegen november was dat voorbij. De mannen bleven echter komen, zij shoppen meer in het moment, als ze iets nodig hebben. Pas in december keerden de vrouwen terug, voor echte winterspullen. In het buitenland neemt het online shoppen wel nog toe: mensen zijn blijkbaar op zoek naar iets nieuws en komen zo op onze webshop terecht”.

De tekst gaat verder onder de foto

Beeld: Terre Bleue SS22

Hoop op een mooie zomer

“Wat SS22 betreft zijn de handelaars overwegend positief gestemd”, ziet Delanghe, “53,3 procent verwacht een betere verkoop dan tijdens SS21, 32,4 procent verwacht dezelfde verkoop. Slechts 14,3 procent van de handelaars schat de verkoop lager in. Gemiddeld verwachten zelfstandige handelaars dat ze 5,4 procent beter zullen verkopen dan vorige zomer. Ze vertrouwen op het afschaffen van de coronamaatregelen en hopen op een quasi onbezorgde zomer”. Ze hoopt dat de verkoop bijtrekt: “Consumenten zitten al lang in een negatieve sfeer, ze hebben zin om hun kast aan te vullen met frisse kleding. Kleur pept op. Ze hebben ook al twee jaar minder geconsumeerd, het is tijd voor een inhaalbeweging. Bovendien zien we opnieuw meer reizen, wat een boost is voor de verkoop van kledij en lingerie. En misschien sloten shoppers de solden wel af met een laatste koopje, om meteen ook al eens door de nieuwe collecties te gaan”, durft Delanghe dromen.

Ook Veerle Baert heeft er goede hoop in: “We geloven dat net zoals wij bij Julia June ook klanten hoopvol naar de lente en zomer kijken. Er is goesting en zin. Mensen durven dromen en plannen huwelijksfeesten, communies en reizen. Er is dus zeker potentieel. Onze zomercollectie speelt hierop in door niet enkel een positieve collectie, maar ook zo’n boodschap de wereld in te sturen. Veel kleur en good vibes only”. Van Bavel kijkt eveneens positief vooruit: “Voor volgend seizoen hebben we vrij normaal ingekocht. Met de blik op de versoepelingen in bijvoorbeeld Denemarken hebben we er een goed gevoel bij. Zeker als het weer wat meezit, zullen de mensen misschien wel weer willen winkelen. Er zijn bij Supergoods ook wat nieuwe merken bijgekomen, we mikken nu meer op het circulaire verhaal omdat we daar toekomst in zien. We starten binnenkort dan ook zelf met kleding inzamelen. Het is bovendien belangrijk om een onderscheid te maken met de grote merken die steeds vaker inzetten op duurzaamheid in hun marketing”.

“Het klimaat is veranderd, ik betwijfel dat een echte lentecollectie dan nog zin heeft. We focussen nu meer op de na-winter en high summer” Michiel Somers, CEO Castart

Durven springen

Ook Somers wil niet blijven stilstaan: “We kunnen niet om de pandemie heen maar we moeten ook durven verdergaan. Je kan er niet op anticiperen, we hebben het toch niet in de hand”. Hij heeft wel z’n twijfels bij de traditionele seizoenen: “Het klimaat is veranderd, ik betwijfel dat een echte lentecollectie dan nog zin heeft. We focussen nu meer op de na-winter en heel zomerse stukken. Het festivalseizoen zal ongetwijfeld uit z’n voegen barsten. We hebben dus veel korte broeken, T-shirts met korte mouwen en felle prints. In de wholesale hebben we heel veel T-shirts verkocht voor de komende zomer. Knitwear doet het minder, misschien omdat er vorige zomer veel is blijven liggen”.

Duror plaatste voor het zomerseizoen minder bestellingen dan voor de coronacrisis. Daarnaast zien ze een terugval in de orders van hun verdeelpunten – meer dan 50 procent van hun aanbod ligt bij multibrand stores: “Die winkels hebben natuurlijk ook een serieuze klap gekregen door de pandemie en kopen voorzichtiger in. Maar voor volgende FW22-23 trekt het inkopen door de winkels wel weer aan. Niet op het niveau van voor corona maar toch al halfweg”.

Somers wijst nog op het belang van beurzen voor het inkoopseizoen maar ziet ook een evolutie: “Winkels durven vaker bestellen louter op basis van een foto. We krijgen aanzienlijk meer reacties als we een lookbook rondsturen en er volgen effectief orders, zonder dat ze de stukken gevoeld of in het echt gezien hebben. Dat was voor corona ondenkbaar. Zelf geloof ik zeker nog in de beurzen, het fysieke is echt een meerwaarde. Al houden we de boot nog even af. De salesmanager die uitvalt door corona of een quarantaine: dat kan je je in een team van zes personen niet permitteren tijdens het inkoopseizoen”.

Beeld: Julia June SS22

Beeld: Terre Bleue SS22