Na faillissement: Gerry Weber moet locatie in Halle opgeven

De failliete kledingretailer Gerry Weber International GmbH hoopt nog steeds op een doorstart met nieuwe investeerders. In ieder geval zal het bedrijf zijn traditionele hoofdkantoor in de Duitse stad Halle (Westfalen) moeten opgeven.

In het kader van de voorlopige insolventieprocedure heeft de voorlopige crediteurencommissie besloten om ‘in het lopende investeerdersproces de onderhandelingen met twee geïnteresseerden voort te zetten en op korte termijn tot een resultaat te komen’, zo verklaarde het bedrijf woensdag in een statement. Hiermee werden eerdere mediaberichten bevestigd. De twee geïnteresseerden zijn ‘naar de huidige stand van zaken bereid om de activiteiten van de damesmodefabrikant – in een aan de huidige marktomstandigheden aangepaste structuur – voort te zetten en de bijbehorende merkrechten te verwerven’.

Zelfs als de onderhandelingen tot een succes zouden leiden, ontkomt Gerry Weber niet aan ingrijpende bezuinigingen. Beide geïnteresseerden hebben duidelijk gemaakt dat ‘de aansturing van de activiteiten in elk geval vanuit een andere locatie dan het hoofdkantoor Halle/Westfalen zal plaatsvinden’, aldus het bedrijf. “Tegen deze achtergrond zal de directie maatregelen treffen om de locatie Halle op te geven, waar momenteel nog 281 medewerkers werkzaam zijn.” De kledingaanbieder had het pand, waarin zijn hoofdkantoor is gevestigd, begin vorig jaar al verkocht en huurt sindsdien ruimtes.

De medewerkers die door de sluiting worden getroffen, zijn dinsdag over deze stap geïnformeerd, deelde Gerry Weber mee. De directie zal nu ‘op korte termijn gesprekken met de ondernemingsraad’ aanknopen.

Het moederbedrijf van de kledingaanbieder had in maart het faillissement aangevraagd

Gerry Weber International GmbH als moederbedrijf van de ondernemingsgroep moest half maart het faillissement aanvragen. De ‘opeenstapeling van onverwachte crisis factoren’ waren financieel niet te compenseren, had Christian Gerloff, die als saneringsexpert in de directie was benoemd, destijds verklaard.

In de periode daarna zijn ook talrijke dochterondernemingen failliet gegaan, waaronder de landelijke ondernemingen in Nederland, België en Oostenrijk. In België start het veilinghuis Auctim volgens informatie van FashionUnited volgende week met de uitverkoop van de huidige Gerry Weber-filialen.