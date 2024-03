Na Ikea en Action: Franse modeketen Kiabi verlaagt prijzen om koopkrachtverlies consument te compenseren

Modemerk Kiabi verlaagt de prijzen. Het van oorsprong Franse merk voerde eerder al een prijsblokkering terug, maar gaat nu nog een stap verder, zo blijkt uit een persbericht. Het bedrijf volgt hiermee het voorbeeld van onder andere Ikea en Action die eerder ook al de prijzen hebben verlaagd.

Kiabi geeft in een persbericht aan dat bijvoorbeeld op een deel van de populaire stuks een prijsverlaging is doorgevoerd. Kiabi bevindt zich al in het lagere prijssegment. Het betekent dat de prijs voor een broek van 12 naar 10 euro is gegaan, voor een sweater geldt eenzelfde prijsverlaging. Bij T-shirts en hoodies is er een verschil van 50 cent tot een euro.

“Uit onze marktstudie weten we dat 49 procent van de gezinnen de promoties volgt en dat het kledingbudget van opgroeiende kinderen een reëel probleem is voor heel wat families. Met deze prijsverlaging op een basisassortiment willen we de koopkracht van gezinnen ondersteunen met concrete oplossingen”, Manon Vanhoolant, Marketingcoördinator Kiabi België, in het persbericht. “Zo kan iedereen straks gemakkelijker zijn zomergarderobe aanvullen, in de vertrouwde stijl en kwaliteit van Kiabi. Klanten kunnen de kleding met verlaagde prijs herkennen aan een rood label. Op die manier bevestigen we, heel transparant, ons voortdurende engagement naar gezinnen om hun koopkracht te vergroten. Ook online bieden we deze voordeligere tarieven aan.”