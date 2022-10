Na-kd opent distributiecentrum voor Benelux in Nederland

Na-kd opent begin volgend jaar in Duiven hun eerste distributiecentrum in de Benelux, zo meldt het bedrijf in een persbericht. Het centrum biedt 45 duizend vierkante meter opslagcapaciteit dat automatisering van een deel van het proces toelaat en 4400 vierkante meter kantoorruimte. Zonnepanelen zouden het energieverbruik van het centrum moeten compenseren.

Het centrum wordt geleidelijk in gebruik genomen. Begin 2023 zal slechts de helft van de capaciteit van het centrum benut worden en pas eind volgend jaar is het geheel in gebruik. Klanten in Nederland, Duitsland, België en Luxemburg zullen hun bestellingen dan vanuit Duiven ontvangen.

Vooralsnog is dit het enige distributiecentrum dat Na-kd zal openen in de Benelux, er zouden geen verdere plannen zijn om er meer te openen.