Na meerdere verhogingen overstijgt Abercrombie & Fitch Co. tóch verwachtingen

Abercrombie & Fitch Co. paste de verwachting voor het boekjaar 2023 meermaals aan. Elke keer werd de omzetgroei naar boven bijgesteld. Het uiteindelijke resultaat blijkt nog positiever dan eerst gedacht. Abercrombie & Fitch Co. heeft namelijk een omzetstijging van 16 procent genoteerd in het boekjaar.

De meest recente verwachting was een stijging tussen de 14 en 15 procent. Veel eerder in het jaar werd nog een stijging van 10 procent verwacht.

De omzet komt aan het einde van het boekjaar neer op 4,28 miljard dollar. Omgerekend is dit 3,9 miljard euro. CEO Fran Horowitz geeft in het verslag aan ‘enorm trots’ te zijn op de resultaten voor het boekjaar 2023. De CEO geeft aan dat de groep, dat de merken Abercrombie & Fitch en Hollister in het portfolio heeft, meerdere jaren van transformatie achter zich heeft. “2023 was een bepalend jaar voor ons bedrijf”, zo klinkt het.

Het merk Abercrombie & Fitch zag in het boekjaar de omzet stijgen met 35 procent. Klein broertje Hollister behaalde een groei van 9 procent. Het betekent dat de merken weer gelijk aan elkaar liggen op het gebied van omzet. In het boekjaar 2022 stond Hollister nog boven grote broer Abercrombie & Fitch, maar nu stijgt laatstgenoemde weer net iets uit. In het huidige boekjaar verwacht de groep dat Abercrombie & Fitch beter zal blijven presteren dan Hollister, zo meldt het verslag.

Het operationeel inkomen verbeterde ook significant, zo is te lezen in het financiële verslag. Het inkomen komt neer op 485 miljoen dollar, terwijl dit een jaar eerder nog 93 miljoen dollar was.

Voor het boekjaar 2024 verwacht Abercrombie & Fitch, Co. een omzetstijging tussen de 4 en 6 procent.