Na ontmoeting met Trump: Xi waarschuwt voor verstoorde toeleveringsketens

Na de ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump waarschuwt de Chinese staats- en partijleider Xi Jinping voor een verstoring van de toeleveringsketens.

Om de economische groei te bevorderen, is de stabiliteit van de industrie- en toeleveringsketens essentieel. Dat zei Xi tijdens de top van de Aziatisch-Pacifische Economische Samenwerking (APEC) in het Zuid-Koreaanse Gyeongju. Hij pleitte voor het principe om ‘ketens te verlengen in plaats van te verbreken’.

“We moeten actief zoeken naar meer gebieden van gemeenschappelijk belang en een open ontwikkeling van toeleveringsketens ondersteunen”, aldus Xi. Dit was de eerste openbare uitspraak van de Chinese leider na het gesprek met Trump op donderdag in Zuid-Korea.

Minister van Financiën Scott Bessent vertegenwoordigde de Verenigde Staten bij APEC, omdat Trump al was vertrokken. In zijn toespraak ging hij in op de inspanningen van zijn land om toeleveringsketens te diversifiëren. “Van belangrijke mineralen en magneten tot halfgeleiders en energie: de Verenigde Staten investeren samen met hun handelspartners in de opbouw van veerkrachtige productienetwerken. Deze netwerken verminderen de afhankelijkheid van kwetsbare sectoren”, zei hij volgens zijn ministerie tijdens de openingstoespraak achter gesloten deuren.

Gedeeltelijke overeenkomst over twistpunten

China en de Verenigde Staten zijn overeengekomen om enkele economische beperkingen tegen elkaar op te heffen. China koopt weer sojabonen uit de Verenigde Staten en schort de op 9 oktober aangekondigde exportcontroles op zeldzame aardmetalen op.

De Verenigde Staten verlagen hun importheffingen tegen China, die waren ingevoerd vanwege de opioïde fentanyl, naar tien procent. Andere heffingen blijven echter van kracht. Daarnaast trekt Washington maatregelen in tegen bedrijven die ervan verdacht werden Chinese firma's te helpen bij het omzeilen van Amerikaanse exportcontroles.

Waarnemers beschouwen de overeenkomst als een tussenresultaat in het handelsconflict tussen de twee grootste economieën ter wereld. De recente pauze in de handelsoorlog vermindert de vrees voor een terugkeer naar importheffingen op embargoniveau van honderd procent of meer. Beide partijen dreigden hiermee tijdens de escalatiefase in april, schrijft analist Gabriel Wildau van adviesbureau Teneo. De gedeeltelijke overeenkomst lijkt echter kwetsbaar, omdat nieuwe spanningen op het gebied van handel of veiligheid een of beide partijen kunnen aanzetten tot nieuwe dwangmaatregelen.