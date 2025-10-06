Na overname: Dieter Holzer wordt nieuwe CEO van Closed

Sinds enkele dagen is bekend dat het insolvente Hamburgse modebedrijf Closed nieuwe eigenaren krijgt. Maandag maakten de betrokken partijen tijdens een persgesprek de eerste informatie bekend over de toekomst van het merk. Over de overnameprijs is echter niets bekendgemaakt.

Dieter Holzer neemt als CEO en mede-eigenaar de leiding van het bedrijf over. Hij blijft daarbij samenwerken met het huidige managementteam onder leiding van creatief directeur Gordon Giers.

Met Holzer krijgt Closed een zeer ervaren topman in de branche. Gedurende zijn carrière gaf hij onder meer leiding aan de Duitse kledingbedrijven Marc O’Polo en Tom Tailor. Daarvoor was hij al werkzaam bij Tommy Hilfiger en Esprit. Samen met de ondernemersfamilie Böck, eigenaar van Marc O’Polo, won Holzer de biedingsstrijd om Closed.

Closed blijft zelfstandig

Curator Stefan Denkhaus legt uit dat de nu overeengekomen transactie naar verwachting eind deze maand wordt afgerond. Tot die tijd zijn de goedkeuring van de Duitse mededingingsautoriteit en de vervulling van andere sluitingsvoorwaarden nog nodig. Hij heeft er ‘geen twijfel’ over dat aan deze voorwaarden wordt voldaan, aldus Denkhaus. Over de toekomst van de buitenlandse dochterondernemingen van Closed wordt momenteel nog onderhandeld.

Maximilian Böck, de huidige CEO van Marc O’Polo, benadrukt dat de overname van Closed een ‘privé-investering’ is van het family office van de familie Götz. Closed en Marc O’Polo blijven daarom ook in de toekomst als zelfstandige bedrijven opereren. “Er zijn geen plannen om synergievoordelen te behalen”, benadrukt Böck.

Hij rechtvaardigt de investering met het argument dat Closed ‘een geweldig merk’ is met ‘heel veel potentieel’. Hij benadrukt ook de rol van de medewerkers en de ‘hele structuur, die al vele jaren goed in elkaar past,’ voor de waarde van het bedrijf. Het doel is dan ook om zoveel mogelijk werknemers over te nemen. Ongeveer 25 ontslagen zijn echter onvermijdelijk, legt curator Denkhaus uit. Een groot deel van de eigen winkels blijft eveneens behouden.

Strategische misstappen leidden tot faillissement

Chief Restructuring Officer (CRO) Lothar Hiese benadrukt nogmaals dat Closed tot het laatst operationeel winstgevend was. In het boekjaar 2023/24 werd bij een omzet van circa 120 miljoen euro een positief resultaat voor rente, belastingen en afschrijvingen (EBITDA) in de enkele miljoenen behaald. Onder de streep stond echter een verlies van enkele miljoenen door de hoge schuldenlast.

De oorzaak hiervan ligt in strategische misstappen. In een moeilijke marktomgeving is te veel geld geïnvesteerd in groei-initiatieven die niet het gehoopte succes opleverden, legt Hiese uit. Bovendien zijn de kostenstructuren ‘enigszins verwaarloosd’. Al met al leidden deze factoren tot een hoge schuldenlast die uiteindelijk niet meer te financieren was. Begin augustus moest daarom het faillissement worden aangevraagd.

Onder de nieuwe eigenaren komen er geen overambitieuze groeidoelstellingen meer. “We willen op een realistisch, voorzichtig omzetniveau een nieuwe winstgevendheid bereiken”, benadrukt Hiese.