Na solide startkwartaal: VF Corporation verhoogt omzetprognose

Het Amerikaanse kledingconcern VF Corporation noteert in het eerste kwartaal van het boekjaar 2026/27 een omzetdaling, maar overtreft de verwachtingen. De moedermaatschappij van merken als The North Face, Vans en Timberland verhoogt daarom op woensdag haar omzetprognose voor het hele jaar.

In de drie maanden tot 27 juni bedraagt de groepsomzet 1,67 miljard Amerikaanse dollar (1,47 miljard euro). Dit is een daling van vijf procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar, hoewel analisten op een groter verlies hadden gerekend. Gecorrigeerd voor wisselkoersveranderingen daalt de omzet met zeven procent. Zonder de bijdragen van het in november verkochte merk Dickies, stijgt de groepsomzet volgens het bedrijf met één procent en blijft wisselkoersgecorrigeerd constant.

Solide groei voor The North Face en Timberland

De merken The North Face en Timberland noteren opnieuw een solide groei. De omzet van The North Face stijgt met zes procent (wisselkoersgecorrigeerd plus vier procent) naar 590,9 miljoen Amerikaanse dollar. Timberland meldt een plus van vier procent (wisselkoersgecorrigeerd plus drie procent) naar 266,1 miljoen Amerikaanse dollar.

Het al jaren zwak presterende merk Vans noteert een daling van acht procent (wisselkoersgecorrigeerd min negen procent) naar 459,8 miljoen Amerikaanse dollar. De gezamenlijke omzet van de kleinere merken van het concern krimpt door de verkoop van Dickies met 22 procent naar 352,6 miljoen Amerikaanse dollar.

Mede dankzij een hogere brutomarge boekt het concern ook vooruitgang in het resultaat. Het operationele verlies daalt met vier procent naar 83,1 miljoen Amerikaanse dollar, iets boven de prognoses van het management. Het gerapporteerde nettoverlies, dat in hetzelfde kwartaal vorig jaar 116,4 miljoen Amerikaanse dollar bedroeg, daalt naar 97,2 miljoen Amerikaanse dollar (85,3 miljoen euro). Dit is echter hoger dan analisten hadden verwacht.

Abhishek Dalmia wordt nieuwe financieel directeur

CEO Bracken Darrell prijst de algehele “solide start van het jaar”. Gezien de verrassend positieve omzetontwikkeling verhoogt het management de prognose voor het hele jaar. Gecorrigeerd voor valuta-effecten en de bijdragen van het merk Dickies wordt nu een groei van twee procent of meer verwacht. Eerder was een stijging van één tot twee procent voorspeld.

Het concern kondigt ook een wisseling op een sleutelpositie aan. Financieel directeur (CFO) Paul Vogel legt zijn functie aan het einde van de maand neer. Zijn opvolger is per 1 augustus Abhishek Dalmia, die zijn huidige functie als Chief Operating Officer (COO) behoudt en in de toekomst een dubbelrol in het management op zich neemt.