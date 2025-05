Na sterk kwartaal: Birkenstock verhoogt groeiprognose

Birkenstock Holding plc heeft in het tweede kwartaal van het boekjaar 2025 een aanzienlijke groei doorgemaakt en heeft vervolgens de jaarprognose verhoogd.

De Duitse schoenaanbieder behaalde in de drie maanden tot 31 maart een omzet van 574,3 miljoen euro, zo blijkt uit het donderdag gepubliceerde tussenrapport. Het bedrijf realiseerde een omzetstijging van 19 procent ten opzichte van het voorgaande jaar (wisselkoersneutraal plus 18 procent). Dit is te danken aan een sterke vraag in alle segmenten, kanalen en categorieën. In de eerste helft van het jaar bedroeg de omzet 936,1 miljoen euro, wat eveneens een stijging van 19 procent betekende.

Birkenstock boekte in het tweede kwartaal wereldwijd omzetgroei. In Europa, het Midden-Oosten en Afrika steeg de omzet met 12 procent tot 212,9 miljoen euro ten opzichte van het tweede kwartaal van vorig jaar, in Noord- en Zuid-Amerika met 23 procent tot 312,5 miljoen euro en in Azië-Pacific met 30 procent tot 47,8 miljoen euro.

Het aangepaste resultaat voor rente, belastingen en afschrijvingen (EBITDA) bedroeg 202,6 miljoen euro, tegenover 156,6 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2024.

Onder de streep behaalde Birkenstock een nettowinst van 105,1 miljoen euro, een stijging van 47 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Gecorrigeerd voor speciale effecten groeide de kwartaalwinst met 33 procent tot 102,7 miljoen euro.

Birkenstock verhoogt jaarprognose

Na dit sterke kwartaal verhoogt Birkenstock de prognose voor het boekjaar 2025, ondanks de onzekerheden en onzekere douaneaanscherpingen van de Verenigde Staten.

Voor het boekjaar verwacht Birkenstock nu een wisselkoersneutrale omzetgroei aan de bovenkant van de eerdere prognose van 15 tot 17 procent. De aangepaste EBITDA-marge zal naar verwachting stijgen van 31,3 tot 31,8 procent. Dit zou betekenen dat de EBITDA tussen de 660 miljoen en 670 miljoen euro ligt, een stijging van 19 tot 21 procent ten opzichte van het voorgaande jaar.

“We gaan ervan uit dat de douanesituatie een unieke verandering in het consumentengedrag in de schoenencategorie teweeg zou kunnen brengen, met een verdeling tussen de weinige merken, zoals Birkenstock, die een sterk merkkapitaal beheren door relatieve schaarste, en degenen die hun producten met minder discipline en prijsintegriteit distribueren”, aldus Oliver Reichert, algemeen directeur van Birkenstock. “We zullen deze onzekere tijden vanuit een sterke positie doorstaan.”