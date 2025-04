Na sterke groei in de eerste helft van het jaar: Uniqlo-moederbedrijf Fast Retailing verhoogt winstverwachting

Het Japanse retailconcern Fast Retailing Co. Ltd. heeft de eerste helft van het boekjaar 2024/25 afgesloten met nieuwe records in omzet en winst. Gezien de recent verrassend positieve ontwikkeling heeft het moederbedrijf van de kledingketen Uniqlo donderdag haar winstverwachting voor het gehele jaar verhoogd.

In de eerste helft van het jaar, die eindigde op 28 februari, bedroeg de concernomzet 1,79 biljoen Japanse yen (11,1 miljard euro). Dit komt overeen met een stijging van 12,0 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Uniqlo realiseert hoge omzetgroei in Europa en Noord-Amerika

De omzet van Uniqlo in de Japanse thuismarkt steeg met 11,6 procent tot 541,5 miljard Japanse yen. Nog dynamischer ontwikkelde zich het segment Uniqlo International, waarvan de omzet met 14,7 procent steeg tot 1,01 biljoen Japanse yen.

Verliezen in China werden ruimschoots gecompenseerd door sterke groei in de overige buitenlandse markten. Zo steeg de omzet in Europa met ongeveer 30 procent en overtrof daarmee de verwachtingen. In Noord-Amerika realiseerde het concern een omzetstijging van ongeveer 25 procent.

De halfjaaromzet van het portfoliomerk GU steeg met 3,9 procent tot 165,8 miljard Japanse yen. De overige labels van de modegroep, waaronder Theory, PLST en Comptoir des Cotonniers, behaalden samen een omzet van 67,7 miljard Japanse yen en bleven daarmee 2,3 procent onder het niveau van vorig jaar.

De halfjaarwinst stijgt met 19 procent

Dankzij de sterke omzetgroei en een licht verbeterde brutomarge steeg het bedrijfsresultaat met 18,3 procent tot 304,2 miljard Japanse yen. De nettowinst die aan de aandeelhouders toekomt, bereikte in de eerste helft van het jaar een hoogte van 233,6 miljard Japanse yen (1,4 miljard euro). Daarmee steeg deze met 19,2 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Gezien de onverwacht positieve ontwikkeling in de afgelopen maanden heeft het management haar winstverwachtingen voor het lopende boekjaar verhoogd. De doelstelling voor het bedrijfsresultaat, die voorheen op 530,0 miljard Japanse yen lag, is verhoogd naar 545,0 miljard Japanse yen.

Bovendien rekent het concern nu op een jaarlijkse nettowinst voor aandeelhouders van 410,0 miljard Japanse yen, nadat eerder 385,0 miljard Japanse yen werd verwacht. De omzetverwachting bleef ongewijzigd en ligt daarmee nog steeds op 3,40 biljoen Japanse yen.