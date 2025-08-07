Na sterke kwartaalcijfers: Moederbedrijfs Lee en Wrangler verhoogt omzetverwachting

De Amerikaanse kledingaanbieder Kontoor Brands Inc. heeft in het tweede kwartaal van boekjaar 2025 onverwacht sterke groei in omzet en winst behaald. Het bedrijf heeft daarop donderdag zijn jaarprognoses bijgesteld.

In de periode april tot en met juni bedroeg de concernomzet 658,3 miljoen Amerikaanse dollar (564,8 miljoen euro). Dit is een stijging van acht procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Buitenkledingmerk Helly Hansen, waarvan de overname eind mei werd afgerond, droeg sindsdien 29 miljoen Amerikaanse dollar bij aan de totale omzet. Zonder de bijdrage van de nieuwe aanwinst groeide de concernomzet met vier procent.

Winst stijgt met 43 procent

De kwartaalomzet van Wrangler steeg met zeven procent tot 461 miljoen Amerikaanse dollar. De omzet van Lee daalde echter met zes procent tot 166 miljoen Amerikaanse dollar.

De operationele winst bedroeg 78,5 miljoen Amerikaanse dollar, vier procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Gecorrigeerd voor bijzondere posten steeg het bedrijfsresultaat met 25 procent tot 100 miljoen Amerikaanse dollar, aldus het concern. De nettowinst, die in hetzelfde kwartaal vorig jaar 51,8 miljoen Amerikaanse dollar bedroeg, steeg met 43 procent tot 73,9 miljoen Amerikaanse dollar (63,4 miljoen euro).

CEO Baxter roemt onverwacht sterke groei

Scott Baxter, CEO, Chairman en President van het concern, roemde de positieve ontwikkeling. “Onze sterke resultaten in het tweede kwartaal waren gebaseerd op de beter dan verwachte organische omzetgroei, de toename van de brutomarge, de operationele efficiëntie en de cashgeneratie”, benadrukte hij in een verklaring. Bovendien was de eerste bijdrage van Helly Hansen ‘sterk’.

Gezien de cijfers verhoogde het management de omzetprognose voor het gehele boekjaar. Er wordt nu een groei verwacht van ongeveer negentien tot twintig procent tot 3,09 tot 3,12 miljard Amerikaanse dollar. Helly Hansen zal naar verwachting 455 miljoen Amerikaanse dollar bijdragen aan de verwachte stijging, ongeveer achttien procentpunten.

De doelstelling voor de gecorrigeerde operationele winst ligt nu op 443 miljoen Amerikaanse dollar, een stijging van zestien procent ten opzichte van vorig jaar. De verwachte effecten van de recente tariefverhogingen zijn al in de prognose opgenomen.