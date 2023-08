Na succes in Nederland introduceert C&A loyaltyprogramma in andere landen Europa

C&A wil zijn lidmaatschapsprogramma 'C&A for you’ introduceren in meerdere Europese landen, dat maakt het merk bekend in een persbericht. Als lid van 'C&A for you' krijgen consumenten toegang tot exclusieve aanbiedingen, extra voordelen, beloningen en kortingen en mode-inspiratie.

Na een pilot in Nederland wordt 'C&A for you' nu beschikbaar in meerdere Europese landen, waaronder België, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk, Italië, Polen en Spanje. Dit loyaltyprogramma is ontworpen om trouwe klanten te belonen met een welkomstbonus van 10 procent, exclusieve deals en extra kortingen tijdens de sale-periodes.

De aankondiging maakt deel uit van C&A‘s transformatie met als doel de klant centraal te stellen. Om in de toekomst beter aan de klantvraag te beantwoorden, startte de moderetailer aan een digitale transformatie om essentiële marktinzichten te verzamelen.

"Bij C&A herdefiniëren we niet alleen mode; we herdefiniëren ook de manier waarop we met onze klanten omgaan", zegt Daniel Jimenez, Chief Merchandising Officer, C&A Europe. “Dit programma gaat niet alleen over het belonen van loyaliteit; het gaat erom een naadloze en fijne winkelervaring te creëren die onze klanten verdienen."