Na uitstel van betaling: einde Blanche Copenhagen?

Het Deense damesmodemerk Blanche Copenhagen lijkt aan zijn einde te komen. Nadat het bedrijf in juni uitstel van betaling moest aanvragen, is de reis voor Bjørn Krøyer, die twee jaar geleden als investeerder instapte en vervolgens de leiding overnam, nu ten einde, zo kondigde de CEO donderdag aan op LinkedIn.

Na zijn aantreden werd het bedrijf in recordtijd geherstructureerd, het team opnieuw opgebouwd en het merk opnieuw gedefinieerd. Maar kort daarna ‘werd de wereldwijde modebranche getroffen door een van de zwaarste crises uit haar geschiedenis’, aldus de CEO. ‘Ondanks grote inspanningen, moedige beslissingen en een uitstekend team konden we uiteindelijk niet tegen de marktkrachten op.’

Krøyer, die in zijn bericht alle leveranciers, partners en andere ondersteuners bedankt, wil nu een stap terug doen om na te denken en te beslissen hoe nu verder.

Het merk, dat vooral de nadruk legt op denim, maar ook producten met Scandinavisch minimalisme aanbiedt, is verkrijgbaar bij retailers zoals Zalando, Scandi Club en Anthropologie. De Blanche-webwinkel is al offline.