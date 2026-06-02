Na verrassend sterk eerste kwartaal: Victoria's Secret verhoogt jaarprognoses

De Amerikaanse lingerieaanbieder Victoria's Secret & Co. overtreft in het eerste kwartaal van het boekjaar 2026/27 de eigen doelstellingen en de verwachtingen van analisten. Hierop verhoogt het management dinsdag de jaarprognoses.

In de dertien weken tot 2 mei behaalt de moedermaatschappij van de merken Victoria's Secret, Pink en Adore Me een omzet van 1,56 miljard Amerikaanse dollar (1,34 miljard euro). Dit komt overeen met een stijging van 15,3 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar.

De omzet in de fysieke winkels in Noord-Amerika stijgt met 11,3 procent naar 802,8 miljoen Amerikaanse dollar. In de directe verkoop groeit deze met 8,4 procent naar 469,4 miljoen Amerikaanse dollar.

De opbrengsten in de internationale activiteiten stijgen zelfs met 44,9 procent naar 287,4 miljoen Amerikaanse dollar. Dit is mede te danken aan het feit dat de omzetten in de markten van de Europese Unie, voorheen onder het directe verkoopsegment, nu in dit segment worden geboekt.

Lingerieaanbieder verdrievoudigt operationele winst

Dankzij een verbetering van de brutomarge, volgens het bedrijf bereikt door lagere kortingen en efficiënter kostenbeheer, stijgt de operationele winst naar 76,3 miljoen Amerikaanse dollar. Dit is meer dan een verdrievoudiging ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, toen de winst 19,8 miljoen Amerikaanse dollar bedroeg.

Onder aan de streep resulteert dit in een nettowinst toerekenbaar aan aandeelhouders van 47,7 miljoen Amerikaanse dollar (40,9 miljoen euro). Het eerste kwartaal van vorig jaar sloot het concern nog af met een verlies van bijna 1,7 miljoen Amerikaanse dollar.

CEO Hillary Super prijst ‘sterke start’

CEO Hillary Super spreekt naar aanleiding van de cijfers van een ‘sterke start’ van het nieuwe boekjaar. Ze benadrukt dat het concern de eigen verwachtingen voor omzet en winst overtreft. Tweecijferige groei bij de merken Victoria's Secret en Pink, en in de cosmeticacategorie, dragen hieraan bij.

De recente ontwikkeling en het ‘aanhoudende momentum’ leiden ertoe dat het management de prognoses voor het hele jaar verhoogt. De omzetdoelstelling, voorheen tussen 6,85 en 6,95 miljard Amerikaanse dollar, is verhoogd naar 7,03 tot 7,13 miljard Amerikaanse dollar. De prognose voor de aangepaste operationele winst ligt nu tussen 550 en 580 miljoen Amerikaanse dollar. Eerder was een winst tussen 430 en 460 miljoen Amerikaanse dollar voorspeld.