Na verrassend sterk kwartaal verhoogt Levi Strauss jaarprognoses opnieuw

De Amerikaanse kledingaanbieder Levi Strauss & Co. overtreft ook in het tweede kwartaal van het boekjaar 2025/26 de marktverwachtingen. Gezien de onverwacht sterke resultaten verhoogt de denimmerk op woensdagavond opnieuw zijn jaarprognoses.

In de drie maanden tot 31 mei bedraagt de omzet 1,56 miljard Amerikaanse dollar (1,36 miljard euro). Dit is een stijging van acht procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Op organische basis, dus gecorrigeerd voor valuta-effecten en veranderingen in de bedrijfsportfolio, groeien de opbrengsten met zes procent.

De retailomzet stijgt bovengemiddeld

De groeimotor is de eigen detailhandel, waarvan de versterking een van de strategische prioriteiten van het management is. De omzet stijgt met elf procent (organisch plus acht procent). In de groothandel behaalt het bedrijf een plus van vijf procent (organisch plus drie procent).

Bijzonder dynamisch zijn de opbrengsten van het kernmerk Levi's in Azië, met een groei van tien procent (organisch plus twaalf procent) tot 284 miljoen Amerikaanse dollar. In Amerika stijgt de omzet met negen procent (organisch plus zeven procent) tot 815 miljoen Amerikaanse dollar. In Europa stijgt de omzet met vier procent tot 420 miljoen euro, maar op organische basis is er een daling van één procent. De opbrengsten van het sportkledingmerk Beyond Yoga bedragen 43 miljoen Amerikaanse dollar, een stijging van 16 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Ondanks hogere douanerechten en negatieve valuta-effecten, verhoogt het bedrijf zijn brutomarge met tien basispunten naar 62,7 procent. Dit is volgens een verklaring vooral te danken aan lagere productkosten en een aanpassing van het prijsbeleid. Het voor bijzondere posten gecorrigeerde bedrijfsresultaat (EBIT) groeit met 18 procent tot 141 miljoen Amerikaanse dollar. De gerapporteerde nettowinst stijgt met 30 procent tot 87,3 miljoen Amerikaanse dollar (76,3 miljoen euro). De kwartaalwinst uit voortgezette activiteiten, dus zonder de bijdragen van het vorig jaar verkochte merk Dockers, stijgt met 19 procent tot 94,8 miljoen Amerikaanse dollar.

CEO Michelle Gass stelt verdere groei in het vooruitzicht

Gezien de verrassend sterke cijfers verhoogt het bedrijf opnieuw zijn jaarprognoses. De verwachting is nu een omzetgroei uit voortgezette activiteiten van 7,0 tot 7,5 procent. Eerder was een stijging van 5,5 tot 6,5 procent voorspeld. Het doel voor de gecorrigeerde winst per aandeel, voorheen 1,42 tot 1,48 Amerikaanse dollar, is verhoogd naar 1,46 tot 1,52 Amerikaanse dollar.

CEO Michelle Gass is tevreden met de recente ontwikkeling. “Het merk Levi's bereikt consumenten wereldwijd op een krachtigere manier dan ooit tevoren. Onze resultaten voor het tweede kwartaal zijn een verder bewijs dat onze strategieën werken en ons team ze succesvol uitvoert,” verklaart ze in een statement. De gerichte ontwikkeling ‘naar een DTC-georiënteerd denim-lifestylebedrijf’ leidt tot snellere groei en hogere winstgevendheid.

Gass stelt bovendien verdere verbeteringen in het vooruitzicht. “We zijn tevreden met de vooruitgang, maar bevinden ons nog in de beginfase van ons langetermijngroeipad, waar meer kansen dan ooit voor ons liggen,” benadrukt ze.