Naamsverandering: Textielbank Nederland wordt Texned Group

Textielbank Nederland heeft een nieuwe naam gekregen: Texned Group. Dat laat Jan-Maarten Zeldenrust, directeur bij Texned Group, weten middels een LinkedIn-bericht.

De huidige naam, Texned, past volgens Zeldenrust beter bij het huidige karakter van hun onderneming. “Ook voorkomen we hiermee de verwarring met een kledingbank, wat ons wel een hoop interessante telefoontjes opgeleverd heeft”, aldus Zeldenrust in het LinkedIn-bericht.

Texned is opgericht in 2017. Het is onderdeel van een familiebedrijf dat sinds 1997 textiel inzamelt, verwerkt en recyclet. Doel en missie van Texned is het efficiënt inzamelen en hoogwaardig verwerken van gebruikt textiel in Nederland en voorkomen dat het ongesorteerd over de grens verdwijnt. Daarnaast staat een verbeterslag voor het recyclen van laagwaardig textiel hoog in het vaandel.