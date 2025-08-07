Naf Naf gedeeltelijk overgenomen door Groupe Beaumanoir

Het iconische damesmodemerk Naf Naf uit de jaren negentig, dat surseance van betaling had aangevraagd, is donderdag gedeeltelijk overgenomen door Groupe Beaumanoir (Caroll, Bonobo, Cache Cache, Morgan, Sarenza, etc.), volgens een gerechtelijke uitspraak.

De groep heeft een bod gedaan op het merk Naf Naf en ongeveer 300 van de momenteel 600 werknemers, evenals twaalf van de 102 bestaande winkels. Deze winkels zullen echter onder de eigen merken van Beaumanoir worden geëxploiteerd.

Naf Naf vroeg in mei vorig jaar surseance van betaling aan vanwege 'liquiditeitsproblemen', aldus de rechtbank van koophandel van Bobigny (Seine-Saint-Denis).

Van de vijf kandidaten hadden er twee serieuze interesse om Naf Naf gedeeltelijk over te nemen: de Amoniss-groep, eigenaar van Pimkie, en Groupe Beaumanoir. Amoniss bood aan om 185 werknemers over te nemen en er 26 te herplaatsen, blijkt uit de uitspraak. Donderdag wees de rechtbank het bod van Amoniss echter af. Amoniss bevindt zich 'sinds oktober 2024 in een reddingsplan' en vertoont daardoor 'financiële kwetsbaarheid', terwijl Groupe Beaumanoir een 'solide financiële positie' heeft. De rechtbank lichtte dit toe met 'een positief eigen vermogen van 365 miljoen euro' en 'een kaspositie van 187 miljoen euro'. Groupe Beaumanoir neemt 55 werknemers over en biedt 253 werknemers een andere functie aan.

Het merk verkeert al jaren in moeilijkheden en heeft drie keer surseance van betaling moeten aanvragen. In juni 2024, na een eerdere surseance van betaling, had de Turkse overnemer Migiboy Tekstil zich ertoe verbonden negentig procent van de banen te redden en ongeveer honderd winkels te behouden. Destijds bood het bedrijf meer dan 1,5 miljoen euro om het Franse merk over te nemen. Door deze overname redde het Turkse bedrijf 521 van de 586 banen en ongeveer honderd winkels in Frankrijk, en nam het de filialen in Spanje, Italië en België over.