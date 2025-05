Naf Naf opnieuw officieel onder curatele

Parijs - Geen respijt voor het merk met de "Grand Méchant Look": Naf Naf, net overgenomen, is opnieuw onder curatele gesteld. Dit is de derde keer in de geschiedenis van het bedrijf en de procedure baart de ongeveer 600 werknemers in Frankrijk zorgen.

Het damesmodemerk werd vrijdag onder curatele gesteld vanwege financiële moeilijkheden, volgens een besluit van de handelsrechtbank van Bobigny (Seine-Saint-Denis).

"Hoewel dit vonnis de onmiddellijke liquidatie van het bedrijf voorlopig afwendt, opent het wel een periode van grote onzekerheid", aldus de CFDT in een persbericht.

Het is de derde keer dat het Franse bedrijf een dergelijke procedure ondergaat. Naf Naf werd afgelopen juni overgenomen, maar de Turkse directie heeft verklaard ‘het merk te willen behouden en een herstelplan te presenteren’.

Het bedrijf heeft 588 werknemers in Frankrijk, tegen 650 in de afgelopen zes maanden, aldus de rechtbank. Het bedrijf verkeert in betalingsonmacht, kampt met financiële moeilijkheden die het niet kan overwinnen en kan zijn opeisbare schulden niet betalen met de beschikbare activa.

De schulden bedragen 44 miljoen euro, terwijl de omzet in 2024 47 miljoen euro bedroeg.

De rechtbank is echter van mening dat er, op basis van de verklaringen van de schuldenaar, de gepresenteerde activiteitenprognose en de beschikbare liquide middelen, perspectieven zijn op herstel. Naf Naf krijgt een observatieperiode van zes maanden en de situatie wordt opnieuw beoordeeld tijdens een zitting op 23 juli.

"Rampzalige sociale gevolgen"

In juni 2024 beloofde de Turkse overnemer Migiboy Tekstil negentig procent van de banen te behouden en een honderdtal eigen winkels open te houden. Destijds bood het bedrijf meer dan 1,5 miljoen euro voor de overname van het Franse merk.

Het Turkse bedrijf redde 521 van de 586 banen en een honderdtal winkels in Frankrijk, en nam de filialen in Spanje, Italië en België over.

"De directie en de aandeelhouder moeten bewijzen dat Naf Naf in ieder geval tijdelijk kan blijven functioneren. Dit betekent dat de winkels bevoorraad moeten worden en dat er een nieuwe logistieke organisatie moet komen, en dat alles met een zeer beperkte financiële speelruimte", aldus de CFDT.

De winkels ‘zullen bevoorraad worden, want er zijn 800.000 artikelen op voorraad en het bedrijf verkoopt 140.000 artikelen per maand’, betoogde de directie voor de rechtbank.

Maar zelfs als dit herstelplan slaagt, ‘is een drastische reorganisatie met winkelafsluitingen en een nieuwe personeelsreductie op het hoofdkantoor zeer waarschijnlijk’, aldus de CFDT. Zonder het rampscenario mee te rekenen: ‘Als daarentegen niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, dreigt een liquidatie met verkoop van de winkels, de voorraden en het merk aan de hoogste bieder, met rampzalige sociale gevolgen’.

Het iconische merk uit de jaren negentig kampt al enkele jaren met tegenslagen. Dit is de derde keer in vijf jaar tijd dat het bedrijf uitstel van betaling aanvraagt. Naf Naf werd in 1973 opgericht door de broers Gérard en Patrick Pariente, als eerbetoon aan ‘het sterkste en slimste biggetje van de drie’. Het merk verwierf bekendheid in 1983. De katoenen jumpsuit, verkrijgbaar in verschillende kleuren, werd toen meer dan drie miljoen keer verkocht, aldus de website van het merk.

Een commercieel succes dat in de jaren negentig een vlucht nam toen het merk zeer opvallende reclamecampagnes lanceerde met de slogan ‘Le Grand Méchant Look’.

Maar in mei 2020, midden in de coronapandemie, werd het merk onder curatele gesteld. Het bedrijf werd vervolgens overgenomen door de Frans-Turkse groep SY International, die wereldwijd meer dan duizend mensen in dienst heeft en in 2019 al het merk Sinéquanone had overgenomen.

Het merk, dat tijdens de pandemie schulden had opgebouwd, onder meer door onbetaalde huur, werd in september 2023 opnieuw onder curatele gesteld, voordat het werd overgenomen door Migiboy Tekstil.