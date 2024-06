Naf Naf overgenomen door een Turks bedrijf, bijna 90 procent van de banen gered

Het Franse modemerk Naf Naf, dat sinds september vorig jaar onder curatele staat, is dinsdag overgenomen door een Turks stoffenproductiebedrijf. Hierdoor is bijna 90 procent van de banen gered, volgens een rechterlijke uitspraak.

Het bedrijf Migiboy Tekstil bood ruim 1,5 miljoen euro aan om Naf Naf over te nemen en beloofde de banen van 521 mensen te redden en 100 eigen winkels te behouden. Bij Migiboy Tekstil werken zo’n 750 mensen, zo valt te lezen op de site.

In mei verklaarde het management van Naf Naf tegenover AFP dat het bod van Migiboy Tekstil blijk gaf van een "echte wens om het bedrijf over te nemen."

Naf Naf had zware schulden, met name als gevolg van onbetaalde huur tijdens de Covid-19-pandemie, en werd in september 2023 onder curatele gesteld.

Naf Naf overgenomen door een Turks stoffenproductiebedrijf

In de uitspraak van dinsdag herinnert de handelsrechtbank van Bobigny (Seine-Saint-Denis) er ook aan dat het bedrijf leed onder “een daling van het aantal bezoekers in de winkelgebieden” en het effect van “inflatie en de stijging van de grondstoffenkosten.”

Naf Naf werd in 1973 gelanceerd door twee broers, Gérard en Patrick Pariente. In mei 2020 werd het bedrijf al onder curatele gesteld. Het bedrijf werd toen overgenomen door de Frans-Turkse groep SY International, die wereldwijd meer dan 1.000 mensen in dienst heeft. De groep had in 2019 al het merk Sinéquanone overgenomen.

Volgens de uitspraak van de rechtbank had Naf Naf in oktober vorig jaar 682 werknemers in dienst in Frankrijk, bezat 125 winkels in Frankrijk en 69 aangesloten winkels. Het eerste banenverlies en de winkelsluitingen vonden plaats na de opening van de gerechtelijke invorderingsprocedure in september 2023. “Rekening houdend met de resultaten van de observatieperiode bleek de presentatie van een goedkeuringsplan in het gedrang te komen.” De gerechtelijke bewindvoerders lanceerden vervolgens in april een aanbesteding om het bedrijf over te nemen, zo staat in het besluit.

Confectiekleding gaat door een crisis

Camaïeu, Kookaï, Gap France, Don't Call Me Jennyfer, André, San Marina, Minelli, Pimkie, Comptoir des Cotonniers, DPAM, Sergent Major, Princesse Tam Tam, Kaporal, IKKS... Confectiekleding gaat al meer dan een jaar door een volatiele crisis. Het was fataal voor bepaalde merken, die werden geliquideerd, zoals Camaïeu in september 2022, met het ontslag van 2.100 werknemers, wat een sterke impact had op de hoofden van mensen. Sommige bedrijven hebben personeel ontslagen en winkels gesloten, zoals Pimkie. Anderen waren onder curatele gesteld, zoals Naf Naf of Kaporal. Naast Camaïeu werd recentelijk ook de liquidatie uitgesproken voor San Marina of Burton uit Londen.

Bekende Franse merken hebben geleden onder een explosieve cocktail: pandemie, inflatie, stijgende prijzen van energie, grondstoffen, huurprijzen en lonen, of zelfs concurrentie van tweedehands en ‘fast fashion’. Volgens het French Fashion Institute (IFM) is het omzetvolume in de modesector in 2023 met 4 procent gedaald.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited FR. Vertaling en bewerking door Susan Zijp.